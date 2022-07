Het virus wordt steeds onschuldiger, waarom krijgen we dan toch weer een vaccinatieronde?

Het ministerie van volksgezondheid (VWS) schrijft in een kamerbrief dat het kabinet rekening houdt met een nieuwe coronagolf in het najaar. Dat kan betekenen dat er weer meer mensen in het ziekenhuis terechtkomen. “Het is daarom belangrijk om je te laten vaccineren,” zegt viroloog Bert Niesters. “Het vaccin beschermt tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname.”

Wie krijgt er een oproep?

Dit najaar krijgt iedereen boven de 12 jaar een vaccinatieoproep. Een extra boosterprik beschermt tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Als eerste zijn de mensen met een hoger medisch risico en het zorgpersoneel aan de beurt.

Hoeveel prikken worden gezet? En is de GGD daar wel klaar voor?

De GGD GHOR rekent erop om vanaf half september 700.000 prikken per week te zetten, vertelt een woordvoerder. De vaccinaties kunnen bij 84 vaste priklocaties verspreidt over heel Nederland gehaald worden.

Dat betekent dat de regionale GGD’s weer enorm moeten opschalen. In totaal heeft de organisatie 13.000 medewerkers nodig. Met een wervingscampagne hoopt de GGD prikkers, dokters, bewakers, callcentermedewerkers en administratieve krachten te vinden. Dat is een uitdaging, geeft de woordvoerder toe, zeker nu er zoveel krapte op de arbeidsmarkt is. Maar volgens hem hebben de regionale GGD’s al vroeg contact gelegd met nieuw personeel en hebben ze toegezegd dat het gaat lukken.

Ook gaat de GGD met een nieuw systeem werken, bijvoorbeeld het scannen van barcodes en mensen in de rij prikken, in plaats van in een hokje, waardoor er minder personeel nodig is.

Beschermt het nieuwe vaccin ook tegen de Omikron-variant?

Het is goed dat het ministerie ernaar streeft om een bivalent vaccin te gebruiken, vindt Niesters. Maar, voegt hij daar aan toe, “dit vaccin beschermt tegen het Omikron BA1-variant, en op dit moment waart alweer een nieuwere variant rond. Het virus muteert zich sneller dan dat je vaccinaties kunt ontwikkelen.” Dat is normaal voor virussen die zich nestelen in de luchtwegen, legt hij uit, want die passen zich nu eenmaal snel aan. “Dat zie je ook bij de griep. Een griepvaccinatie heeft tegenwoordig ook vier componenten.”

Betekent dat dat er elk jaar een vaccinatieronde komt?

Niesters kan het niet met zekerheid zeggen, maar hij verwacht dat het coronavirus steeds onschuldiger zal worden, totdat de besmette mensen er niet meer last van zullen hebben dan van een verkoudheid. “Dan zullen alleen nog kwetsbaren en ouderen eens per jaar opgeroepen worden voor een prik. En misschien wordt de quarantainetijd zelfs afgeschaft.”

Waarom wordt nu iedereen opgeroepen voor een prik?

“Er is nu een ‘ratjetoe’ aan bescherming in de samenleving: veel mensen zijn geprikt, of hebben het virus (meerdere keren) gehad. Toch zijn er nog ziekenhuisopnamen, en om die zo veel mogelijk in te dammen is het goed om je te laten vaccineren.” Op de vraag of waarom íedereen boven de 12 jaar opgeroepen wordt voor de prik. antwoordt Niesters: “Ik vermoed dat de overheid geen onderscheid wil maken. Dat alle Nederlanders de optie krijgen, zodat niemand gaat vragen: waarom zij wel ik niet. En ik denk dat dat goed is. Want hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe sneller het virus ingedamd wordt.”

Gaat iedereen de prik wel halen?

Ook al is het niet per se nodig, Niesters hoopt wel dat zoveel mogelijk mensen komen opdagen voor de volgende vaccinatie. Of dat ook gaat gebeuren is nog maar de vraag: vanaf maart kregen alle 60-plussers een oproep voor een booster en van die groep heeft maar zo’n 50 procent een prik gehaald.

