Het RIVM is woensdag opnieuw het doelwit van een boerenactie. Wat gaat er gebeuren?

1. Waarom weer een protest, na alle eerdere?

De organisatie van het protest, actiegroep Farmers Defence Force, heeft boeren uit het hele land opgeroepen woensdag naar Bilthoven te komen, waar het RIVM is gevestigd. De aanleiding voor het protest is het verlopen van een ultimatum dat de actiegroep had gesteld aan minister Carola Schouten van landbouw. Zij is van plan boeren te verplichten om de laatste vier maanden van dit jaar koeien een rantsoen te geven, waardoor de dieren minder stikstof uitstoten. Door in de veehouderij de uitstoot te verminderen, kan die elders toenemen: de regering wil zeven snelwegen verbreden en 75.000 huizen bouwen. Daar is ‘uitstootruimte’ voor nodig, die de regering wil realiseren door aanpassingen in het koeienvoer. Boeren vinden zo’n verplichte maatregel een vorm van bemoeienis die hun vakmanschap miskent. Ook vrezen ze dat de koeien gezondheidsproblemen zullen krijgen door het aangepaste rantsoen. Om die reden eisten ze dat de minister haar maatregel intrekt. Zo niet, dan zou de protestactie volgen, gericht tegen ‘de grootste smeerlap van Nederland’. Het hele land zou dat merken. De minister gaf niet toe, en dus is Bilthoven vandaag aan de beurt.

2. Wat heeft het RIVM met veevoer te maken?

Niets. De actievoerende boeren spreken van het ‘Rijksinstituut voor Volksverlakkerij en Manipulatie’, omdat het RIVM verantwoordelijk is voor het registreren van de stikstofuitstoot in Nederland. Op deze gegevens baseert de regering haar beleid. Een deel van de agrarische sector blijft twijfelen aan de juistheid van de stikstofregistratie. Een rapport van een agrarische stichting waaruit moest blijken dat het werk van het RIVM niet in orde is, bleek vorig jaar echter zelf fouten te bevatten. Inmiddels is er een nieuwe klacht: het instituut hanteert voor het vaststellen van de uitstoot van het wegverkeer een andere methode dan voor de uitstoot van de veehouderij. Als in beide gevallen dezelfde methode zou worden gebruikt, zou de stikstofuitstoot van het verkeer vijf of zes keer zo hoog uitvallen, aldus een berekening van de vereniging Natuur en Milieu Gelderland. Het tv-programma ‘EenVandaag’ vernam vervolgens van het RIVM dat het hanteren van verschillende methoden “een beleidskeuze” is van de ministeries van infrastructuur en waterstaat en economische zaken.

3. Is er steun voor dit protest?

Dat is lastig te zeggen. Voor de inhoud (bezwaar tegen bepaalde stikstofmaatregelen voor de veehouderij) lijkt meer steun te bestaan dan voor de vorm, opnieuw een tractoroptocht. Gemeentebestuurders uit Overijssel en Gelderland hebben minister Schouten per brief gevraagd om de veevoermaatregel te schrappen en met de boeren te zoeken naar een oplossing. Ook de Dierenbescherming vindt dat de maatregel niet ingevoerd moet worden als er een risico is voor de gezondheid van de koeien.

4. Wat gaat er in Bilthoven gebeuren?

De tractoren mogen het terrein van het RIVM niet blokkeren. Elders in Bilthoven vindt daarom een manifestatie plaats. Van het RIVM komt niemand daarnaartoe, zegt een woordvoerder. Bij een eerdere, soortgelijke actie sprak RIVM-directeur Hans Brug de boeren kort toe. Dit nogmaals doen is volgens het RIVM een “zinloze herhaling van zetten”. Wel komen er andere sprekers, van een nogal divers pluimage. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) zal het woord voeren, net als Kamerlid Roelof Bisschop (SGP). Ook Tjeerd de Groot (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) zijn gevraagd om te spreken, al werd hen dat bij een eerder protest op het Haagse Malieveld onmogelijk gemaakt. Milieuactivist Johan Vollenbroek, die volgens sommige boeren persoonlijk verantwoordelijk is voor de huidige stikstofcrisis omdat hij het stikstofbeleid van de regering aanvocht bij de rechter, zal via een videoverbinding het woord richten tot de aanwezige boeren. Vollenbroek vindt net als de boeren de veevoermaatregel een slecht idee. Volgens hem is er meer winst te behalen door het sluiten van een energiecentrale, de “energetisch overbodige” Amercentrale in Geertruidenberg.

5. Kan dat zomaar, die energiecentrale sluiten?

In theorie wel. Nederland heeft voldoende andere energiecentrales voor stroomproductie. De Amercentrale, die behalve steenkolen ook veel biomassa (houtsnippers) verbrandt, is voor onze stopcontacten niet onmisbaar. En inderdaad: sluiting zou veel stikstof (en CO2) verminderen. Complicerende factor is wel dat de Amercentrale, eigendom van energiebedrijf RWE, ook warmte moet leveren aan duurzame, gasloze huizen en bedrijven. Bovendien maakte het Rijk eerder al afspraken over de sluiting van de kolencentrale, per 2025. En voor de Urgenda-doelen moet de koleneenheid minder produceren, werd bedongen. Die afspraken openbreken gaat niet zonder een hoop discussie en mogelijke schadeclaims.

6. Blijft het protest beperkt tot Bilthoven?

Als het aan de boeren ligt niet. Ze vragen steun van alle Nederlanders. Iedereen moet thuis blijven of de auto laten staan, is hun oproep. Dat scheelt stikstofuitstoot, waardoor duidelijk moet worden dat verkeer veel stikstof veroorzaakt, en niet (alleen) de boeren. Ook is meer actie, buiten Bilthoven, niet uitgesloten. Het kenmerk van de boerenprotesten van de afgelopen weken is dat ze vaak onaangekondigd en op allerlei plaatsen tegelijk plaatsvonden. Zo blokkeerden tractoren distributiecentra van supermarkten, omdat die te lage inkoopprijzen zouden betalen. Ook voerden boeren actie bij de redacties van RTV Oost en Omroep Brabant en bij een drukkerij van DPG Media in Best. Met deze actie wilden ze laten weten dat de berichtgeving over de boeren en hun problemen naar hun mening niet klopt en te links is.

