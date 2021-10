Het overgrote deel van de claims in de toeslagenaffaire wordt afgewezen

Waarom er zo’n grote groep buiten de boot valt, is onduidelijk. Volgens Staatssecretaris Van Huffelen van toeslagen wordt dit nader onderzocht. Ze wil daarmee ook ‘zeker’ niet zeggen dat deze ouders geen problemen hebben. “Ook in deze groep zitten ouders met grote financiële problemen”, meldde ze de Tweede Kamer donderdag tijdens de financiële beschouwingen. Daarom wil ze de hersteloperatie ook anders gaan inkleden, ‘herijken’ noemt ze dat. Samen met een groep ouders, de belangenorganisatie Boink, juristen en de toeslagendienst zelf wordt momenteel gekeken hoe de beoordelingen van de schadeclaims kan worden versneld. Dat geldt ook voor alle andere hulp zodat ouders hun leven weer op de rit kunnen krijgen.

De stand van 47.200 ouders die zich hebben gemeld met een claim dat ze slachtoffer in de toeslagenaffaire zijn, loopt verder op. Volgens Van Huffelen komen er nog steeds wekelijks 200 tot 300 nieuwe ouders bij. In het voorjaar waren dat er wekelijks overigens 1000. Deze ouders moeten binnen een halfjaar horen of ze wel of niet voor compensatie in aanmerking komen. Driekwart van deze ouders heeft nu de zogeheten uitgebreide zorgvuldige toets gehad.

Hulp bij schuldsanering

Inmiddels hebben 22.000 ouders ook daadwerkelijk gehoord dat ze gedupeerd zijn en worden toegelaten tot de hersteloperatie. Dat betekent dat deze ouders 30.000 euro krijgen, hun schulden worden bevroren, en ze recht op schadevergoeding krijgen. Via gemeenten krijgen de ouders ook hulp bij schuldsanering en bij het weer op orde krijgen van hun leven. Tegelijkertijd hebben 12.000 ouders te horen gekregen dat ze geen recht op enige vorm van compensatie hebben, omdat ze niet in de regeling zouden vallen.

De Kamer toonde zich opnieuw niet tevreden over de trage afhandeling. SP-kamerlid Alkaya constateerde dat pas 10 procent van de ouders is gecompenseerd. Van Huffelen erkende dat het proces sneller moet. En zijn op dit moment 294 dossiers doorgestuurd naar de commissie Werkelijke schade, voor de finale financiële afhandeling van de schade.

