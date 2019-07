Het OM onderzoekt of verliefde hoofdofficieren strafbaar handelden

Het Openbaar Ministerie ontslaat twee hoofdofficieren die een relatie begonnen en laat uitzoeken of ze fraudeerden. Voor ontslag noch onderzoek is een geldige aanleiding, zegt de advocaat van een van hen.

Het college van procureurs-generaal, de top van het OM, kondigde vanochtend aan Marc van Nimwegen en Marianne Bloos te willen ontslaan. Van Nimwegen, hoofdofficier in Rotterdam, was al geschorst. De nieuwe aankondiging betekent dat ook Bloos geen toekomst meer heeft bij het Openbaar Ministerie. Zij leidde tot voor kort het Functioneel Parket, het landelijke onderdeel dat onder meer grote fraudezaken aanpakte.

Niet verdacht

Bovendien gaat de rijksrecherche onderzoeken of het duo strafbare feiten heeft begaan. In dit vooronderzoek – de beide werknemers zijn nu geen verdachte – gaat het om misbruik van door het OM betaalde faciliteiten, zoals hotels, restaurants en een dienstauto met chauffeur. Van Nimwegen zou bovendien hebben doorgedrukt dat zijn zwager een opdracht van het OM zou krijgen.

De beide hoofdofficieren moesten al hun functie afstaan, nadat een onderzoekscommissie eerder dit jaar had geconcludeerd dat ze hadden gelogen over hun relatie. De verhouding zou al veel eerder zijn begonnen zijn dan ze toegaven.

Een van de aanwijzingen daarvoor is de poging om hotelkamers te boeken aan het einde van een internationale justitieconferentie in Thailand, waar ze beiden tot de Nederlandse delegatie behoorden. Ze gingen later naar huis dan gepland, wat duizend euro extra aan vliegtickets kostte, en probeerden hun hotelkamers te laten omboeken naar een ander hotel. Allemaal bewijs voor de relatie, stelt de commissie.

Rijksrecherche misbruikt

De hoofdofficieren verklaarden steeds dat ze er niet op uit waren langer te blijven op kosten van de werkgever en dat ze een goedkoper hotel zochten voor hun langere verblijf om zelf te betalen. “Er is nog steeds geen enkele aanwijzing van misbruik van overheidsgeld”, zegt Robert Hein Broekhuijsen, de advocaat van Van Nimwegen. “Er was geen omboeking van hotels, en ja, mijn cliënt had het recht op gebruik van een auto met chauffeur.”

Volgens Broekhuijsen kreeg de onderzoekscommissie geen strafbare feiten boven water, ondanks een jaar onderzoek. “En dan besluit het college van procureurs-generaal nu maar om de eigen politiedienst, de rijksrecherche, alsnog opdracht te geven tot een onderzoek, zonder redelijk vermoeden van schuld. Het is misbruik van de rijksrecherche om die op deze manier in te zetten in deze arbeidszaak.”

Van Nimwegen blijft zich verzetten tegen zijn schorsing en ontslag, waarvoor hij geen enkele grondslag ziet. “Na een half jaar zonder contact kreeg mijn cliënt gisteren mondeling te horen van het ontslag”, zegt Broekhuijsen. “Nu ligt er al een persbericht over het ontslag, maar een brief heeft hij nog niet ontvangen. Zo ga je niet om met een medewerker.”

