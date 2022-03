Het koppelen van Oekraïense vluchtelingen aan gastgezinnen blijkt lastiger dan gedacht

Ruim vijfentwintigduizend mensen hebben zich inmiddels gemeld om thuis Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Maar het blijkt lastig om Oekraïners snel aan gastgezinnen te koppelen. Vluchtelingenwerk hoopt daarom dat de overheid die taak op zich zal nemen.

Het is voor hulporganisaties niet eenvoudig om Oekraïners snel onder te brengen bij particulieren die hun huis openstellen. Inmiddels hebben ruim vijfentwintigduizend mensen zich aangemeld als gastgezin, maar zij moeten eerst gescreend worden.

Vorige week liet minister Dilan Yesilgöz aan de Tweede Kamer weten dat het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en het Leger des Heils de particuliere opvang van Oekraïense vluchtelingen in goede banen zullen leiden.

De hulporganisaties hebben echter moeite een overzicht van de vluchtelingenstroom te krijgen. Daarom moet er volgens Vluchtelingenwerk een centrale registratie van de Oekraïense vluchtelingen komen. “De overheid is het best geschikt om die taak op zich te nemen”, stelt een woordvoerder van Vluchtelingenwerk. De organisatie pleit voor een centraal meldpunt, waar vluchtelingen aan particulieren in verschillende gemeenten kunnen worden gekoppeld.

Overleg

Maandagochtend kwamen de hulporganisaties, het ministerie van veiligheid & justitie en de veiligheidsregio’s bij elkaar voor overleg over de particuliere opvang van Oekraïners. Ze bespreken wie ervoor gaat zorgen dat Oekraïners terecht komen bij gastgezinnen. Ook wordt er gesproken over leefgeld voor vluchtelingen en vergoedingen voor mensen die hun huis openstellen.

Het ministerie van veiligheid & justitie kan nog weinig zeggen over de plannen en zegt te werken aan een informatiefolder voor particulieren over de opvang van vluchtelingen.

Screening

Voordat je een vluchteling in huis kunt nemen word je gescreend. Iedereen die zich aanmeldt, komt terecht bij hulporganisatie TakeCareBnB. Deze organisatie heeft ervaring met het koppelen van vluchtelingen aan gastgezinnen, en voert de gesprekken met particulieren om te kijken of ze aan de voorwaarden voldoen. Er moet bijvoorbeeld in ieder geval een ruimte met een afsluitbare deur beschikbaar zijn.

De aantallen particulieren die bereid zijn om vluchtelingen op te vangen zijn nieuw voor TakeCareBnb. Vorig jaar boden driehonderd mensen hun huis aan. Er is daarom een speciale helpdesk opgericht die informatie geeft aan belangstellenden.

Initiatieven zonder controle

Ondertussen zijn er in Nederland verschillende burgerinitiatieven waarbij gastgezinnen zonder controle aan vluchtelingen worden gekoppeld. Op de website van Shelter4Ukraine kunnen vluchtelingen zelf op zoek naar een particuliere opvangplek. Oprichter Peter Fekkes van de website schat dat meer dan honderd vluchtelingen op die manier zelfstandig een onderkomen hebben gevonden.

Fekkes ziet dat het koppelen en screenen van gastgezinnen via de officiële wegen tijd kost en wil een sneller alternatief bieden. “Ik ga uit van de zelfredzaamheid van mensen, juist in tijden van oorlog.”

Klachten van vluchtelingen over problemen bij de particuliere opvang heeft hij nog niet gehad. Wel zal hij voor de zekerheid een aantal vuistregels op zijn website zetten. Fekkes: “Vluchtelingen moeten in ieder geval weten dat ze 112 kunnen bellen en nooit hun paspoort hoeven af te staan.”

De oprichter is zich bewust van de risico’s, maar denkt dat incidenten niet geheel te voorkomen zijn. “Als je een weg bouwt, gebeuren er ook ongelukken op. Deze mensen vinden er elkaar anders wel via Facebookgroepen.”

