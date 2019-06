Het Klimaatakoord slecht taboes: van rekeningrijden tot CO2-heffing

De CO2-heffing valt fors uit en rekeningrijden wordt onderzocht. Het Klimaatakkoord waarin dat staat, is bijna klaar.

Het kabinet maakt de geesten rijp voor het rekeningrijden. In het Klimaatakkoord dat vrijdag wordt gepresenteerd, staat dat varianten van een kilometerheffing onderzocht gaan worden. Een volgende coalitie kan dan rekeningrijden invoeren, als in 2025 het belastingstelsel wordt hervormd.

Voor Rutte III is de stap richting rekeningrijden een forse koerswijziging. De VVD was tot nu toe altijd mordicus tegen, wat de reden is dat in het regeerakkoord rekeningrijden taboe was verklaard. Maar VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff kondigde twee weken geleden ineens aan dat zijn partij wil nadenken over een vorm van rekeningrijden in de toekomst.

Volgens bronnen binnen de coalitie ziet het kabinet rekeningrijden dan als noodzakelijk, omdat elektrisch rijden de norm wordt. Het kabinet wil dat er vanaf 2030 uitsluitend elektrische auto’s verkocht worden. De belastinginkomsten via benzineaccijns zullen dan opdrogen. Daarom wil het kabinet dat automobilisten gaan betalen naar gebruik van de infrastructuur.

Elektrische auto's

Gisteren liet Dijkhoff tegenover BNR weten dat er wat zijn partij betreft geen spitsheffing komt. Die variant zal wel onderzocht worden, net als belastingen die gelden op andere specifieke tijdstippen of locaties. Daarnaast laat het kabinet onderzoeken wat rekeningrijden oplevert als het wel voor elektrische auto’s geldt en niet voor benzineauto’s, die dan nog altijd accijns betalen.

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is bijna klaar met de onderhandelingen over het Klimaatakkoord, dat ertoe moet leiden dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent is teruggebracht. Vandaag staat een – naar verwachting – laatste overleg op het programma.

Dat het klimaatakkoord zijn voltooiing nadert, was gisteren te merken in Den Haag: aan alle kanten werden maatregelen gelekt. Zo zal de energiebelasting op gas 10 cent hoger worden en die op elektriciteit 5 cent lager. Daarmee wil het kabinet stimuleren dat huishoudens van het gas af gaan. Ook komt er een beperkte inkrimping van de varkensstapel en subsidies voor de landbouw om te verduurzamen.

Akkoord over CO2-heffing

Ook de invulling van de CO2-heffing is rond. Over de belasting die geheven gaat worden over CO2-uitstoot ontspon zich de afgelopen maanden een politiek en maatschappelijk debat. Het kabinet kiest nu voor een CO2-heffing die steviger is dan veel vertegenwoordigers van de industrie en grote ondernemingen hadden gehoopt. In 2021 wordt 30 euro belasting gerekend over elke ton uitstoot die een bedrijf boven een bepaalde grens uitstoot. Dat loopt op tot 125 à 150 euro in 2030. In de heffing is de ETS-prijs, het Europese rechtenstelsel op de uitstoot van broeikasgassen, inbegrepen.

Met de heffing die het kabinet voorstelt, is volgens het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) 75 procent kans dat de industrie in 2030 de beoogde reductie van 14,3 megaton CO2 haalt.

De CO2-heffing vloeit voor een deel terug naar de bedrijven als subsidie waarvan zij groene maatregelen kunnen betalen. Ook gaat er een deel naar huishoudens.

Het kabinet wilde oorspronkelijk geen CO2-heffing, maar ging overstag toen het PBL de voorgestelde ‘bonus-malusregeling’ als onhaalbaar afschoot. GroenLinks en PvdA pleitten al langer voor een verregaande CO2-heffing. Om de klimaatplannen door de Eerste Kamer te krijgen is Rutte III afhankelijk van een of meerdere oppositiepartijen. De gekozen heffing valt relatief hoog uit, wat GroenLinks en PvdA tevreden moet stellen. Dat een deel van de belasting terugvloeit als subsidie, komt overeen met de bonus-malusregeling.

