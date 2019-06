Het Klimaatakkoord is klaar: wat nu?

Het bleek een flinke bevalling voor het kabinet. Eigenlijk had het Klimaatakkoord een jaar geleden klaar moeten zijn. Maar honderden afspraken maken, met meer dan honderd belanghebbenden én vier coalitiepartijen bleek een hele klus. Het misschien wel moeilijkste deel begint nu pas: het invoeren van de maatregelen. Welke hordes wachten het kabinet?

Pressiegroepen meekrijgen

Vanochtend om negen uur geven Greenpeace en Milieudefensie een persconferentie. Ze zeggen dat ze de inhoud van het akkoord kennen en willen graag reageren. De milieuclubs hebben zich steeds erg kritisch uitgelaten over het Klimaatakkoord en trokken zich in december uit de onderhandelingen erover terug, toen een voorlopig akkoord gesloten werd.

Soms spraken de milieuclubs weer met het kabinet, maar officieel keerden ze nooit terug aan tafel. De kans is groot dat zij zich ook niet in het definitieve pakket kunnen vinden.

Het kabinet wilde juist draagvlak creëren door zoveel mogelijk partijen mee te laten denken aan de zogeheten klimaattafels. De coalitiepartijen gaan er daarom van uit dat de meeste belanghebbenden wel blij zullen zijn met de maatregelen. Oók ondernemersorganisatie VNO-NCW en de industrie, die zich steeds kritisch uitlieten over een CO2-heffing. Het lijkt voor het kabinet een onmogelijke klus om zowel de milieuclubs als de ondernemers tevreden te stellen.

Burgers enthousiasmeren

De afnemende steun voor klimaatmaatregelen, die blijkt uit onderzoek van het Soiaal en Cultureel Planbureau, laat zien dat veel Nederlanders niet zitten te wachten op ‘de grootste verbouwing van Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog’. Eerder wees de winst van Forum voor Democratie bij de provinciale statenverkiezingen daar al op. Draagvlak onder de bevolking krijgen zal daarom een grote klus voor het kabinet zijn.

Lekkere timing, dat SCP-onderzoek – dat vandaag verschijnt – klinkt het bij de coalitiepartijen. Die zeggen dat ze betaalbaarheid voor de burger voorop hebben staan. Zo gaan subsidies voor elektrisch rijden straks ook naar tweedehands auto’s, niet langer vooral naar luxe auto’s.

Dinsdag lekte uit dat de gasprijs hoger wordt en de elektriciteitsprijs lager. Het kabinet hoopt dat zo de energierekening omlaag gaat, zeker als mensen hun huis isoleren. Ook komt er een warmtefonds, waarin miljarden zitten om woningen te isoleren. Je betaalt dan de warmtepomp af met geld dat je anders kwijt zou zijn aan de energierekening. De coalitie hoopt dat mensen enthousiast worden, als ze zien dat die verduurzaming bij de buurman best eenvoudig ging.

Een andere boodschap waarmee het kabinet de komende tijd de boer op gaat: niet alles hoeft metéén. De coalitie wil het beeld bestrijden dat iedereen morgen een elektrische auto moet aanschaffen en de cv-ketel de deur uit moet doen. Die aankopen moeten mensen zoveel mogelijk doen op het moment dat ze toch al een grote uitgave hadden willen doen.

De linkse oppositie overhalen

Afgelopen week dronken ze voor het eerst een kopje koffie, op het Plein in Den Haag: minister Eric Wiebes van economische zaken en klimaatwoordvoerder Tom van der Lee van GroenLinks. Daar werd geen deal gesloten; de twee kwamen elkaar toevallig tegen en hadden een oppervlakkig onderhoud over het Klimaatakkoord.

Jesse Klaver had na zijn winst bij de provinciale statenverkiezingen nog een plek aan de onderhandelingstafel opgeëist. Maar een uitnodiging bleef uit. Niet slim, zeggen ze bij de linkse oppositie, je kunt maar beter vooraf steun regelen, als de maatregelen straks door de Eerste Kamer moeten. Minister Wouter Koolmees van sociale zaken betrok immers ook de PvdA bij het pensioenakkoord.

Bij de coalitie wilden ze de onderhandelingen niet ingewikkelder maken dan ze al waren. Bovendien, zeggen ze daar: als het pakket optelt tot 49 procent CO2-reductie, waarom zou je dan tegenstemmen? “Als Jesse tegenstemt, dan heeft híj wat uit te leggen”, klinkt het. Er zit ook een CO2-heffing in het akkoord, een uitdrukkelijke wens van PvdA en GroenLinks. Al de uitvoering wel anders dan die partijen graag hadden gezien.

Lees ook:

Het Klimaatakoord slecht taboes: van rekeningrijden tot CO2-heffing

Dinsdag lekten al veel maatregelen uit het Klimaatakkoord uit. Zoals de CO2-heffing, aanpassingen aan de energiebelasting en een onderzoek naar rekeningrijden.

Is ‘wonderboy’ Wiebes wel de juiste man om het klimaatdossier door het parlement te loodsen?

Aan minister Wiebes is de taak om het Klimaatakkoord door beide parlementen te loodsen.In Den Haag rijst steeds meer de vraag of hij wel de juiste man is voor deze taak.