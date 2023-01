Het kerstbestand is deel van de Russische propaganda-oorlog

Rusland zegt in Oekraïne een heilige oorlog te voeren. Daar paste natuurlijk een kerstbestand bij. Maar dat werd nergens heel serieus genomen.

Het was in Oekraïne een dag als alle andere. ’s Ochtends loeide het luchtalarm en ’s middags werd aan het front over en weer geschoten. De wapenstilstand die Moskou had afgekondigd met het oog op het Russisch-orthodoxe kerstfeest, veranderde weinig tot niets aan het oorlogsgeweld.

Het idee voor het bestand was donderdagmiddag gelanceerd door patriarch Kirill van de Russisch-orthodoxe kerk, luttele uren later schaarde president Poetin zich erachter. “Met het oog op de oproep van Zijne Heiligheid patriarch Kirill, instrueer ik de minister van defensie om een bestand in acht te nemen”, maakte Poetin bekend.

Geen gebaar van goede wil

Normaliter zijn bestanden het resultaat van wederzijdse afspraken, maar die ontbraken nu. Het 36-urige kerstbestand, van vrijdag 12.00 uur tot zaterdagavond, leek dan ook minder op een gebaar van goede wil dan op een slag in de (propaganda-)oorlog.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski waarschuwde voor een ‘truc’, en zijn rechterhand Michailo Podoljak sprak van een ‘cynische val’, en benadrukte dat Rusland de bezette gebieden moet opgeven, “alleen dan hebben we een tijdelijk bestand”.

Ook de Amerikaanse president Biden zag Poetins voorstel vooral als voorwendsel om de Russische soldaten op adem te laten komen. “Ik denk dat hij probeert om wat zuurstof te vinden.”

Eén-tweetje met de partriarch

Maar het één-tweetje tussen Poetin en patriarch Kirill illustreert Moskous neiging om de oorlog een religieuze betekenis te geven. Kirill heeft meermaals zijn zegen gegeven aan de oorlog en aan de Russische soldaten die in Oekraïne strijden en zo hun ‘zonden afwassen’.

De ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne dient volgens Poetin meerdere doelen, die al naar gelang de situatie om voorrang strijden: het ‘nazistische’ bewind van Zelenski moet worden verdreven, de dreiging van de Navo moet worden bestreden, maar op het spel staat toch ook de christelijke beschaving.

Poetin zei dat bijvoorbeeld in september, toen hij vier Oekraïense provincies annexeerde. In een toespraak stelde hij de oorlog daarbij voor als een strijd tegen ‘de omverwerping van het geloof’ waar het Westen voor staat, ja een strijd tegen het ‘satanisme’ zelf.

Satan stoppen

Andere Russische politici delen die religieuze duiding van de strijd. “Het doel is om de opperste leider van de hel te stoppen, welke naam hij ook gebruikt, Satan, Lucifer of Iblis”, zo verklaarde Dmitri Medvedev, de vice-voorzitter van Ruslands veiligheidsraad in november.

Satan is ook volgens commentatoren van debatprogramma’s op de staatstelevisie Ruslands feitelijke tegenstander in Oekraïne. “Ik had nooit gedacht dat Zelenski zo satanisch zou worden”, voerde politiek analist Vasil Vakarov vorige maand aan op Rusland 1. “De orthodoxe kerk moet verklaren dat Zelenski de officiële Antichrist is”, vulde commentator Araik Stepaljan aan. “Hij heeft een akkoord gesloten met de duivel.”

Een belangrijk bewijsstuk voor het westerse satanisme is volgens Rusland de acceptatie van homoseksualiteit in de westerse wereld. “In Oekraïne organiseren ze zelfs onder oorlogsomstandigheden gay prides om te tonen dat ze bij het Westen horen”, vertelde Svjatoslav Tsjoerkanov, een van de tientallen militaire priesters die Russische soldaten bijstaan, aan persbureau AFP.

Niet de gehele orthodoxe kerk staat achter de oorlog: 293 geestelijken hebben een verklaring getekend tegen de ‘broederstrijd’. Reden temeer om tenminste met Kerstmis de militaire, politieke en religieuze Russische rangen gesloten te houden, en anderhalve dag ‘vrede’ te bewaren.

