Het is veel te druk bij het ‘rondje Posbank’, dan maar het verkeer weren?

Het zijn prachtige felle kleuren: de strakblauwe hemel en de net bloeiende knalpaarse heide van de Posbank, het zuidelijkste gedeelte van het natuurgebied de Veluwezoom. Maar rustig uitkijken over de heide zit er op deze zonnige zondag niet in. Automobilisten, motorrijders, wandelaars en fietsers tuimelen over elkaar heen en er wordt gevochten om een parkeerplek. Het beroemde ‘rondje Posbank’ zorgt voor overlast bij omwonenden en legt druk op de natuur. Daarom is dit misschien wel de laatste zonnige dag waarop automobilisten en motorrijders van het gebied kunnen genieten.

Het is alsof iedereen dat weet. Gierend druk is het. Uit elke auto die de parkeerplaats boven op de Posbank oprijdt, stapt er een passagier uit om al sprintend een plekje te bemachtigen. Op de paden tussen de parkeerplaatsen ontstaat een file.

De Chrysler Club uit Brabant organiseert dagtoeren en deze keer is de Posbank aan de beurt. Met twintig cabrio’s rijden ze vandaag een ‘rondje Posbank’. Enthousiast vertelt eigenaar Gortie Bekkers: “De Posbank is ideaal. De haarspeldbochten, de heuvels, de natuur. Zoals het hier is, is het schaars in Nederland. Mijn hart gaat er sneller van kloppen als autofanaat.”

Op piekdagen kunnen de hulpdiensten het gebied niet in

De druk op het natuurgebied is al jarenlang een twistpunt in de regio, maar de coronadrukte tijdens het voorjaar deed de emmer overlopen. Op een mooie dag in het hoogseizoen trekken wel zevenduizend recreanten het gebied in. Dat terwijl er zo’n duizend parkeerplaatsen zijn. Tijdens dit soort piekdagen kunnen de hulpdiensten het gebied niet in, banjeren mensen kriskras door de kwetsbare hei en staan de omliggende dorpen vol met auto’s van bezoekers.

Dat kan zo niet langer, vinden de gemeenten Rheden en Rozendaal, die met gebiedsbeheerder Natuurmonumenten in gesprek gingen met tientallen belangengroepen. Denk daarbij aan de ANWB, het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), de omwonenden en wijkverenigingen, hondenuitlaatclubs en motorverenigingen.

Kiezen uit drie toekomstplannen

Vanwege de overlast zijn drie toekomstplannen voor de Posbank bedacht: elektronische slagbomen die tijdens piekmomenten het auto- en motorverkeer weren, het gebied compleet sluiten voor motorisch verkeer en een elektrische pendelbus inschakelen die bezoekers van het station naar de top van de heideheuvels brengt, of toch een van de centrale wegen naar het grote uitkijkpunt openlaten voor eenrichtingsverkeer. Er is 1,6 miljoen euro vrijgemaakt om de drukte bij de Veluwezoom in goede banen te leiden.

Dat men auto’s en motoren wil weren vanwege de drukte en de natuur, dat snapt Bekkers van de Chrysler Club wel. Maar durf dan ook de wandelaars aan te pakken die overal hun afval dumpen, zegt hij. Daarnaast vindt Bekkers dat de Posbank wel bereikbaar moet blijven voor mensen die slecht ter been zijn.

“Het is een natuurgebied toch? Zo voelt het niet,” schreeuwt wielrenner Mark Coenders uit Arnhem. Hij zit met een vriend aan een picknicktafel uit te puffen. Het geluid van de ronkende uitlaten is oorverdovend en de vrienden kunnen elkaar soms niet verstaan. “Het weren van motorverkeer is een goed idee. Iedereen houdt op zich wel rekening met elkaar, ook als het druk is, maar door dat lawaai en die uitlaatgassen is het niet bepaald rustig voor ons. Laat staan voor de dieren.”

Bij de parkeerplaats hobbelt het echtpaar Brouwers uit Apeldoorn over het zandpad. Hij met de hond aan de lijn, zij met een rollator. In al die jaren waren ze nog nooit samen op de Posbank geweest. “Ik zei tegen mijn vrouw, zullen we vandaag niet eens langs de Posbank rijden? Met de fiets lukt het ons samen niet en nu kunnen we er nog met de auto komen.” Prachtig vindt ze het, en daar gaat het hem om: “We zouden wel met zo’n elektrische bus kunnen gaan, maar eigenlijk zouden invaliden gewoon door moeten kunnen rijden en parkeren.”

Stukje toeren

Na de zomer wordt besloten wat te doen met de drukte op de Posbank. Volgens Martijn Mur, die het project ‘Posbank’ overziet voor de gemeente Rheden, ligt een verandering gevoelig omdat het gemotoriseerde ‘rondje Posbank’ gigantisch populair is. Ongeveer de helft van de auto’s die het gebied inrijden, doet dat alleen om een ‘stukje te toeren’. Onder motoren is dat 80 procent.

Vorige week had Mur nog een Belg aan de telefoon. Of de Posbank wel nog open was voor hem en zijn motorclub. Mur: “Dit is echt een begrip in de omgeving. Andere natuurgebieden in Nederland hebben problemen met drukte en parkeren, maar de Posbank is beroemd.”

Thomas Ravestein, die met zijn ouders regelmatig met de motor vanuit Rotterdam naar de Posbank rijdt, bevestigt die stelling. ‘Onnederlands’ mooi, vindt hij het hier. “Nu is het ontzettend druk,” zegt zijn moeder, “maar doordeweeks? Geen kip te bekennen.” Vader: “Al dat verkeer weren, voor tien weekenden in het jaar zoals deze? Dat is onnodig straffen.”

