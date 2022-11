Het is niet je eigen schuld als je online bent opgelicht, zegt Slachtofferhulp

O wat dom, is doorgaans de eerste reactie van mensen die slachtoffer zijn geworden van online fraude of oplichting. Ze leggen de schuld bij zichzelf en als ze al iemand in vertrouwen durven nemen, krijgen ze vaak een reactie die dat gevoel bevestigt: hoe kon je daar nou intrappen? Slachtofferhulp gaat daar in een nieuwe campagne tegenin. “Het is niet jouw schuld en je hoeft je niet te schamen”, zegt woordvoerder Roy Heerkens.

Online oplichting kan iedereen overkomen, stelt Slachtofferhulp in een radiospotje. Rondom Black Friday, met een hausse aan aanbiedingen, neemt de kans op online fraude toe, legt Heerkens uit. “We zien allerlei fake websites, het is niet gek als je daar in een onbewaakt ogenblik op klikt. Oplichters gaan erg geraffineerd te werk. Vroeger kreeg je mailtjes vol spelfouten, maar die zijn nu perfect geformuleerd en niet van echt te onderscheiden.”

Jongeren zijn vaker slachtoffer

Een op de zes Nederlanders trapt er in, blijkt uit de eerste slachtofferstudie naar fraude in Nederland, die de Universiteit Twente eind maart publiceerde en aanbood aan de Tweede Kamer. Bijna de helft (42 procent) maakte in 2020 een fraudepoging mee. Jongeren zijn vaker slachtoffer dan ouderen, waarschijnlijk omdat zij meer online zijn en daar ook meer aankopen doen. Op basis van de gemelde schade schatten de onderzoekers de jaarlijkse schade in op 2,75 miljard euro. Maar lang niet iedereen maakt melding van fraude: slechts 12 procent van de slachtoffers stapt naar de politie.

“Wij zien dus maar een topje van de ijsberg”, zegt Heerkens. “Slechts een klein groepje zoekt hulp, terwijl je altijd wat kunt doen. Luisteren, maar soms ook praktisch of juridisch helpen. Als je online fraude in de cijfers meeneemt, stijgt in Nederland de criminaliteit. Wij maken ons daar zorgen over, want we weten steeds meer over de impact van dit soort delicten. Online en fysiek trekken naar elkaar toe, bij ongewild sexting kunnen bijvoorbeeld dezelfde klachten ontstaan als bij aanranding of verkrachting: depressie, PTSS, suïcide. En ook bij oplichting neemt het vertrouwen in de samenleving af. Het is een ontwrichtend delict.”

Victim blaming

Toch durft lang niet iedereen erover te praten, door schuldgevoel en schaamte. “Bij een inbraak zie je dat zelden. Dan reageert de omgeving ook anders, met meer begrip. Bij fraude of oplichting is de reactie vaak onbedoeld beschuldigend. ‘Hoe kon je dat nou doen?’ Dat is heel menselijk. Victim blaming is heel menselijk gedrag. Zelf heb ik de neiging om veel vragen stellen, terwijl het juist belangrijk is om te luisteren en te vragen: wat heb je op dit moment nodig?”

Begin dit jaar begon Slachtofferhulp een campagne om hierop te wijzen. “Iedereen weet inmiddels dat de klassieke vraag ‘waarom droeg je dan een rokje?’ echt niet kan. Hetzelfde geldt voor de vraag ‘waarom klikte je dan?’. Want je geeft het slachtoffer eigenlijk de schuld: Whatsapp-fraude, dat zou je nu toch wel moeten weten? Toch was er laatst een IT’er, wiens werk het is om websites te beveiligen, die op een onbewaakt ogenblik op een link had gedrukt, want het leek allemaal te kloppen.”

Op dit moment komen beleggings- en cryptofraude het meest voor, vertelt Heerkens. “Daar zit achter dat de rentestand lange tijd heel laag was, waardoor mensen op zoek gingen naar alternatieven om wat te sparen. De oplichters gaan heel vernuftig te werk, ze laten je een bankrekening zien met bijschriften waarop de eerste inleg al snel iets oplevert. Daardoor ga je steeds meer geld overmaken. Maar als je dan wilt incasseren is het opeens weg. Zo meldde een ondernemer zich bij ons die voor 30.000 euro het schip in was gegaan. Hij durfde dat niet te delen, ook niet met zijn partner, want er zat pensioengeld bij. Dat is een zware last. Maar echt, het is nooit jouw schuld, je hoeft je niet te schamen.”

