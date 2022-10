Het Groningse gas begon als ‘jubelverhaal’ maar mondde uit in ‘een zooitje’

Na 69 verhoren is de parlementaire enquête Aardgaswinning Groningen ten einde. Wat heeft die ons geleerd? En hebben Groningers daar wat aan?

“Het was heel complex, veel complexer dan we dachten”, zei premier Rutte tijdens zijn verhoor. Een cliché, een platitude. Maar waar.

“De gaswinning was een fantastisch succes” (uit het verhoor van George Verberg, oud-directeur Gasunie)

Vijftig jaar was de gaswinning een jubelverhaal: voor Nederlanders, de industrie, de staat, Shell,Exxon, en hun dochter Nam. Niemand dacht aan een aardbeving met veel schade. Die kwam er, op 16 augustus 2012 bij Huizinge. Tot ‘Huizinge’ waren er in tien jaar duizend schademeldingen geweest. Erna 10.000 in één jaar.

“Het hield niet over qua kennisniveaus.”(Jeroen Dijsselbloem, oud-minister van financiën)

Aardbevingen? Daar wist in 2012 bijna niemand wat van, zo bleek. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoekt ‘Huizinge’ – het KNMI heeft geen tijd – en schoffelt na een studie van twee weken (!) alle ‘zekerheden’ over de gevolgen van gaswinning onderuit. Weg is de overtuiging dat de winning hoogstens leidt tot kleine schades. De veiligheid van Groningers is in het geding. Groningen wordt bang. Positieve gevolgen zijn er ook: Veiligheid begint een aandachtspunt te worden. SodM-adviezen om de gaswinning te beperken worden na 2013 altijd overgenomen. De Nam steekt tientallen miljoenen in onderzoek naar de Groningse bodem.

“Dan draai je de gaskraan vol open. Dat is eigenlijk ongelofelijk.” (Annemarie Muntendam, onderzoeker SodM)

Toch wordt er in 2013 veel gas gewonnen: het hoogste niveau in tien jaar. Groningers staan op hun achterste benen. Is dit hoe er rekening wordt gehouden met hun veiligheid? Tijdens de verhoren betuigt iedereen die bij deze beslissing betrokken was of er invloed op had kunnen uitoefenen (gashandelaar GasTerra, Nam, Shell, topambtenaren) spijt van dat besluit. De gasopbrengsten wogen zwaarder dan de zorgplicht en het principe better safe than sorry. Dikke kans dat de enquêtecommissie daar in haar eindrapport hard over zal oordelen.

‘Er was niets.’ (Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen)

Na ‘Huizinge’ begint de Nam met de afwikkeling van schades. Niet onlogisch, maar achteraf naïef. Al snel loopt de zaak het gaswinningsbedrijf over de schoenen. Bovendien heerst er het beeld van de Nam als een slager die zijn eigen vlees keurt. Het Centrum Veilig Wonen (CWV) neemt in 2015 de schade-afwikkeling over. De teller staat dan al op 18.000 meldingen. De Nam houdt veel invloed op het proces.

In 2016 wordt Hans Alders verantwoordelijk voor de versterking van huizen en gebouwen. Hij begint vanaf punt 0. “Er was niets.” Welke huizen moeten het eerst worden verstevigd? Welk dorp? Welke straat? Of de school? Zijn daar normen voor? Nee.

‘Complexer dan gedacht.’ Dat de regels rond de hersteloperatie regelmatig veranderen, maakt het nog complexer. Mensen denken geholpen te worden, maar worden dat opeens niet. Anderen profiteren juist van nieuwe regels, soms buitensporig. Treurig dieptepunt: de enorme wachtrijen bij gemeentehuizen op 10 januari 2022 als er subsidie te verkrijgen is voor verbetering van beschadigde woningen. Minister Wiebes oogst in 2018 Gronings lof met zijn besluit de gaswinning te staken. Maar hij schort ook een deel van de versterkingsoperatie op – geen gaswinning betekent minder schades, vindt hij. Dus moeten honderden mensen nog langer op renovatie van hun woning wachten.

“Het gaat ons niet om de centen” (Marjan van Loon, directeur Shell Nederland)

De Nam moet de schades aan huizen en de versterking ervan betalen. Nam en moeder Shell zeggen ruimhartig te zijn: “Het gaat ons niet om de centen.” Van Loon bedoelt: we vergoeden alleen bevingsschade. Wat dat precies is, is vaak lastig aan te tonen. Het CVW wijst veel claims af. Sommige schademelders hebben het gevoel dat taxateurs de schade voor de Nam willen beperken. De Nam sputtert als de in 2016 ingestelde arbiters schademelders steeds vaker gelijk geven in hun conflict met de Nam. De Nam pruttelt als de arbiters ervan uitgaan dat de Nam moet bewijzen dat schades níet het gevolg zijn van gaswinning. En waarom wordt er alleen gekeken naar schade boven het maaiveld en niet naar funderingen? De arbiters krijgen soms vijftig zaken per week. Ze kunnen er tien aan, zei arbiter Pieter Schulting. Benieuwd wat de commissie over die schadevergoedingen zal concluderen.

“We hebben er een zooitje van gemaakt” (Johan Atema, directeur NAM)

Er zijn tot nu toe zo’n 5000 huizen versterkt, vernieuwd of herbouwd. Ruim 20.000 huizen moeten nog. Rutte: “Dat is een hels karwei.” De staat en de Nam ruziën nog over de betaling van schades.

Echt nieuwe inzichten heeft de enquête niet opgeleverd, wel meer zicht op motieven en beweegredenen. De commissie zal ongetwijfeld harde noten kraken in haar rapport, dat in februari uitkomt. Want het werd een zooitje. Aan spijtbetuigingen was er tijdens de verhoren geen gebrek. Maar daar koopt de gemiddelde Groninger weinig voor, ook in de wetenschap dat er nog bevingen komen: 8 oktober was er nog een forse, bij Wirdum, op zo’n tien kilometer van Huizinge.

Zeven weken gasenquête: burgers en bewindslieden in verschillende werelden Trouw-redacteur Emiel Hakkenes schreef een boek over het Groningse gas. De afgelopen weken observeerde hij de parlementaire enquête vanaf de zijlijn. Een terugblik. Tom van der Lee, de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie, begon elk verhoor met dezelfde woorden: “60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerden schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit de gaswinning in Groningen te stoppen. Wij willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen en hoe de publieke en private partijen samenwerkten bij de aardgaswinning. Wij onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade die veroorzaakt wordt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in de provincie Groningen.” Op de eerste verhoordag toonde Sijbrand Nijhofff, paardenhouder in ruste, een foto. “Kijk”, zei hij. “Op deze foto ziet u deze scheur in een gebouw. U ziet allemaal kapotte stenen. Deze scheuren zitten ook in de Groninger mens.” Niet in dezelfde wereld Dat was eind juni. Op de voorlaatste verhoordag, afgelopen donderdag, slaagde premier Mark Rutte er niet in een even treffende beeldspraak te formuleren. Op de vraag welke les hij heeft geleerd van de beschadigde huizen en van de boze, wanhopige inwoners van het gasgebied antwoordde hij: “Dat je dilemma’s beter moet delen.” In de verhoren leek het wel of burgers en bewindslieden niet in dezelfde wereld leven. Harry Mulisch noteerde eens: ‘In het proces openbaart zich het mysterie van de werkelijkheid’. Voorafgaand aan de gasenquête zei Tom van der Lee: “Het is hoog tijd dat de waarheid boven water komt.” Begin volgend jaar staat die waarheid – wellicht – in het enquêteverslag. Gistermiddag besloot voorzitter Van der Lee het 79e en laatste verhoor met zijn gebruikelijke woorden: “Wij zijn uitgevraagd.”

