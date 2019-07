Het gezellige dagje zwemmen staat onder druk door intimidatie, aanranding en geweld

“Hoe ver moet je gaan?”, verzucht directeur Angela Snel van zwembad De Fakkel in Ridderkerk. “We controleren dit jaar voor het eerst ook tassen en houden het bad alcoholvrij. We krijgen nu reacties van mensen die zeggen: wat mag er nog wél in het zwembad?”

Ondanks de maatregelen liep het afgelopen zaterdag stevig uit de hand. Er stonden veel mensen in de rij, ook een groep die overduidelijk op rotzooi schoppen uit was. Zo’n honderd man bestormde de hekken aan de kant van de peuterweide, vertelt Snel. “Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar de schrik zat er bij veel mensen en kinderen flink in.” Het personeel heeft daarna samen met de politie het zwembad ontruimd.

Steeds vaker zo lijkt het, zijn er incidenten in zwembaden. Vechtpartijen tussen groepen jongeren, aanrandingen van meisjes en vrouwen, pesterijen, intimidatie en soms zelfs mishandeling van zwembadpersoneel. Landelijke cijfers zijn er niet, maar de afgelopen maanden was het op diverse plaatsen flink raak.

Recent meldden zwembaden in onder meer Leiden, Vlaardingen en Amersfoort incidenten. Vorige week moesten er in het bad van het Zeeuwse dorpje Koewacht tien agenten en een politiehond aan te pas komen om een groep Belgisch-Marokkaanse jongeren te verwijderen. Zij terroriseren het zwembad al twee jaar, zei een personeelslid tegen Omroep Zeeland.

Badmeester mishandeld

In mei mishandelde een groep van zo’n twintig jongeren in het Haagse Hofbad een badmeester, nadat hij hen aansprak op hun geklier. Hij werd volgens de politie ook bedreigd met een mes, dat later in een prullenbak werd teruggevonden. Vijf jongeren werden opgepakt. “Ontluisterend dat dit soort tuig zo’n zwembad op stelten kan zetten”, zei Samir Ahraui, fractievoorzitter van de Haagse PvdA.

“Jeugd tussen de 15 en 25 jaar, man en multicultureel, dat is de groep die de problemen veroorzaakt. Het is een maatschappelijk probleem”, zegt directeur Snel van De Fakkel. “Ze klimmen over de hekken, verzieken de sfeer en respecteren de regels niet. Ons personeel maakt een inschatting van de mensen die binnenkomen, maar deze toeloop en samenloop hadden we niet voorzien.”

De burgemeester van Ridderkerk dreigt het zwembad te sluiten als zoiets nog eens voorkomt. De Fakkel heeft maatregelen genomen: voortaan zijn er in het weekend zes in plaats van drie beveiligers, en tot twee uur ‘s middags mogen er geen jongeren tot 18 jaar onbegeleid naar binnen. De ruim twintig zwembaden in de regio broeden intussen op een gemeenschappelijke aanpak.

Zwempas

Den Haag heeft in september 2017 de zwempas ingevoerd. Iedereen vanaf 14 jaar oud die van de zes Haagse zwembaden gebruik wil maken moet er een hebben en wie zich misdraagt wordt de toegang ontzegd. Inmiddels zijn 135.000 zwempassen uitgegeven, waarvan er tot mei 122 waren ingetrokken.

“We zien dat het aantal ontzeggingen sinds de invoering daalt, dus er is een positief effect op het aantal incidenten”, zegt woordvoerder Frank Verhoef van de gemeente Den Haag. “Het kost de gemeente tijd en geld, maar dit systeem werkt en het is zinvol. Om het zwemmen voor iedereen plezierig te houden hebben we dit gewoon nodig.”

Ook de gemeente Ridderkerk overweegt nu om de zwempas in te voeren, een plan waar de raad donderdag al over praat. “Een middel dat effectief is, daar zijn we altijd blij mee”, zegt directeur Snel van De Fakkel.

