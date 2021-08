Het einde van de anderhalvemeterregel is in zicht. Heeft die ons blijvend veranderd?

De virusremmer

Alsof je een grote, beschermende mantel om jezelf heen sloeg: zo voelde het houden van anderhalve meter afstand voor veel mensen aan het begin van de coronacrisis. Het was een manier om jezelf te wapenen tegen het nieuwe virus, waartegenover je verder machteloos stond. Nu de toekomst van deze maatregel op de agenda staat, doemt de vraag op: heeft die eigenlijk nut gehad?

Dat is knap lastig te onderzoeken. Toch waagden een paar mensen ergens in dat grote RIVM-gebouw in Bilthoven zich eraan. Ze publiceerden hun resultaten dit voorjaar in een Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift. De conclusie: mensen die anderhalve meter afstand tot anderen houden, hebben minder kans om coronavirus te krijgen.

Het onderzoek vond plaats tijdens de eerste coronagolf in Nederland, 9.000 mensen deden mee. Zij vulden zes keer een vragenlijst in waarin ze beschreven hoeveel contacten ze hadden en of ze afstand hielden. Ook namen zij hun eigen bloed af, dat werd getest op antistoffen. Degenen die beter afstand hielden, hadden minder antistoffen tegen corona in hun bloed.

Nu kun je je afvragen of dat echt kwam doordat ze anderhalve meter afstand hielden. Anderzijds zou het onlogisch zijn als de maatregel geen effect had op de virusverspreiding, omdat het coronavirus zich onder meer verspreidt via grote hoestdruppels, die binnen een metertje meestal wel neergevallen zijn.

De flexibele maatregel

Als je op straat of door de supermarkt loopt, lijkt het alweer lang geleden dat mensen elkaar opzichtig omzeilden en elkaar zelfs afsnauwden als er niet een biljartkeu tussen beide paste. Inmiddels wordt er her en der weer geknuffeld en klitten mensen samen tijdens verjaardagen.

Maar uit het laatste onderzoek (4.869 deelnemers) van de gedragsunit van het RIVM half juli blijkt dat het niet slecht gesteld is met de naleving van deze maatregel: 63 procent zei zich er toen nog aan te houden. Maar volgens Mariken Leurs, hoofd van de gedragsunit, is dat in sommige gevallen schone schijn.

“Mensen hebben de neiging zichzelf te overschatten: dan zeggen ze dat ze zich goed aan de maatregel houden. Maar als wij doorvragen, blijkt het met winkelen toch lastig of gaan ze er soepeler mee om in de thuissituatie als er mensen op bezoek komen.” Tegelijk wijst ze erop dat het draagvlak voor de anderhalve meter erg groot is gebleven: zo’n 85 procent.

Dat geeft volgens Leurs aan dat er gewenning is opgetreden. “We hebben ons leven er al op aangepast, er is een soort rust in gekomen.” Niet zo gek, zegt ze, dat de mensen met hesjes in de supermarkt zijn verdwenen: afstand houden van anderen gaat in veel gevallen automatisch.

Het verbaast hoogleraar sociale psychologie Kees van den Bos niet dat er nog steeds een meerderheid is die zich aan de anderhalvemeterregel houdt. “Je ziet in veel onderzoeken terug dat een kleine meerderheid van de mensen gericht is op coöperatie, en dat zij dus geneigd zijn mee te werken als er iets van hen gevraagd wordt.”

Overigens zit er dit jaar wel een dalende trend in hoe goed mensen zich houden aan de anderhalve meter, blijkt uit de cijfers. Begin dit jaar ging het nog om een krappe 70 procent, tegenover een ruime 60 procent nu. Vorige zomer was het slechter gesteld met het naleven van deze regel: toen zakte het percentage onder de zestig procent.

In hoeverre mensen in de toekomst – als het eventueel niet meer móét – ook afstand houden, hangt af van de risico-inschatting die ze zelf maken, zegt Leurs van de gedragsunit. “We zien nu al verschillende groepen: mensen die zich veilig voelen en de afstandsregel loslaten, maar ook mensen voor wie dat niet geldt – ook na vaccinatie niet – en die graag afstand blijven houden.”

Hoogleraar Van den Bos ziet dat mensen al steeds meer hun eigen afwegingen maken, die ook afhankelijk zijn van leeftijd: “Jongeren die minder gevaar lopen, laten het veel meer los. Zij hebben daar ook behoefte aan; nieuwe contacten opdoen hoort bij die leeftijd. Mensen boven de veertig zullen misschien andere keuzes maken.”

De contactkiller

Met een boog om iemand heen lopen – daar werd je vroeger misschien op aangekeken. Nu niet meer. Terwijl het heel onnatuurlijk is, zegt Van den Bos, want mensen zijn sociaal georiënteerde wezens die graag dicht bij elkaar komen. De anderhalvemeterregel zat dat in de weg, samen met andere maatregelen als bezoekbeperkingen en thuiswerken.

Hoe langer de coronacrisis duurde, hoe meer mensen in de RIVM-data aangaven moeite te hebben met het gebrek aan contact. In onderzoeken naar de mentale gezondheid werd het verminderde contact vaak als één van de oorzaken genoemd. Niet voor niets maakte het woord ‘huidhonger’ opmars.

Het virus, zegt Van den Bos, beïnvloedde onze verhouding tot anderen: van interessante medemens naar bron van gevaar, maar ook een bron van zorgzaamheid. De meeste mensen hielden niet alleen afstand om zichzelf te beschermen, maar ook de ander. Contactkiller, oké, maar wel met het doel om ooit elkaar weer in de armen te vliegen.

De persoonlijke-ruimte-beschermer

Snottertjesnipverkouden naar je werk gaan: vroeger ging je pas naar huis, zegt Van den Bos, als je de hele kantoortuin besmet had. Kunnen we ons nu ook niet meer voorstellen. Hij denkt dat we ons bewuster geworden zijn van het belang van onze persoonlijke ruimte. Niet alleen als het gaat om allerhande virussen, maar ook omdat méér ruimte fijn is.

Van den Bos: “Zeker in steden waar mensen bovenop elkaar wonen, moet het soms fijn geweest zijn: rust op straat, minder prikkels. Ik zat dit weekend voor het eerst in lange tijd weer hutjemutje in het voetbalstadion en dan denk je: die afstand was zo gek nog niet. Net als die drie zoenen, daar willen ook veel mensen voor altijd vanaf.”

Misschien, zegt Van den Bos, is het door die anderhalvemeterregel wel iets makkelijker geworden om er iets van te zeggen als iemand ongewenst in je persoonlijke ruimte komt: je hebt altijd nog het excuus van virusangst achter de hand.

Lees ook:

Ook als de laatste maatregelen geschrapt worden is de coronatijd nog niet voorbij

Het kabinet staat voor de vraag of de laatste coronamaatregelen van tafel kunnen. Ook áls de anderhalve meter geschrapt wordt, zal het coronavirus de komende maanden een factor van belang blijven.