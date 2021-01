Het boek van deze dieetschrijver is van groenten gemaakt en kost 11.000 euro

Het is wel een prijzig boekje, geeft auteur Wouter Cornet toe: de gelimiteerde oplage van zijn nieuwe dieetboek Dieet smakelijk! kost maar liefst 10.999 euro. Het boek is gedrukt op papier gemaakt van zoete aardappel. “Eerst wilde ik alleen de omslagen van aardappel maken, maar dat bleek technisch onhaalbaar. Nu hebben we zeven exemplaren gedrukt die helemaal van de groente gemaakt zijn.” Bijzonder is het zeker: “Ik geloof dat dit het eerste boek van zoete aardappel is.”

Dat deze speciale uitgave van zijn nieuwe boek juist van deze groente is gemaakt, is geen toeval. “Ik viel in een jaar 33 kilo af en heb toen de zoete aardappel echt leren kennen en waarderen.” Met de speciale uitgave brengt Cornet een hommage aan zijn favoriete ingrediënt. Er staan echter ook recepten in zónder de pieper. “Van de veertig recepten zijn er vijf met zoete aardappel.”

Overigens loopt het geen storm met de aardappeluitgave; Cornet heeft nog geen bestellingen ontvangen. Wel worden exemplaren geschonken aan musea: wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam ontvangt een aardappelboek. Ook het oudste boekenmuseum ter wereld, Meermanno in Den Haag, mag er één hebben.

Goedkopere editie

Voor mensen met een kleinere beurs is er ook een aanzienlijk goedkopere uitgave van het boek verkrijgbaar. De editie op normaal papier kost 19,75 euro. Volgens Cornet hoef je die uitgave niet om zijn ‘gewone’ papier af te schrijven. “De inhoud is precies hetzelfde.”

