Het asiel loopt leeg in coronatijd. Alleen de rugzakdieren zijn nog over

Dieren bij De Mère:

Blixem (drie jaar) is een vrolijke gecastreerde reu. Hij beschermt zijn baasje en kan grommen als er iemand in de buurt komt. Met één baasje voelt hij zich waarschijnlijk het gelukkigst. Hij kan maar heel even alleen zijn, anders gaat hij blaffen. Aan de riem kan hij fel reageren. Blixem zoekt een huis zonder andere huisdieren en zonder kinderen. (Blixem is inmiddels gereserveerd.)

Mike junior (naar schatting zeven jaar) is nog een beetje zielig. Hij is onlangs zwaargewond binnengebracht bij het asiel. Inmiddels begint hij goed op te knappen en is de wond bij zijn oor bijna genezen. Omdat hij nog geen twee weken in het asiel is, moet Mike nog heel even blijven. Daarna mag hij naar een nieuw thuis. Daar moet hij wel naar buiten kunnen, want Mike is een echte buitenkat.

Kraaltje (ruim negen jaar) kwam in De Mère nadat haar baasjes een kitten hadden aangeschaft en ze niet goed samengingen. In het begin vond ze het asiel spannend, maar het gaat steeds beter met haar. Ze houdt er niet van om opgepakt te worden en komt zelf bij je langs als ze geaaid wil worden. Kraaltje wil graag naar buiten kunnen en wil liever niet bij andere katten of kleine kinderen in huis.