Herwijnen is bang voor de radar van Defensie: opvallend veel mensen hebben er ALS

Gezondheidsproblemen door blootstelling aan straling, kan dat?

De belangrijkste reden waarom inwoners van Herwijnen, inclusief de gemeente West-Betuwe, geen nieuwe radar bij het dorp willen, is de vrees voor gezondheidsschade door blootstelling aan straling. De radar komt op 900 meter van de dorpskern te staan en binnen een ring van 450 meter van de beoogde locatie liggen boerderijen.

In Herwijnen hadden inwoners altijd al het vermoeden dat gemiddeld veel mensen er de dodelijke spierziekte ALS kregen. In 2020 kreeg het dorp gelijk, na onderzoek van de GGD. In de voorbije twintig jaar kregen vijf inwoners en één oud-inwoner van het dorp de diagnose ALS. Dat is vier keer meer dan je zou verwachten in een dorp als Herwijnen, aldus de GGD. Of er langer dan twintig jaar geleden ook ALS-diagnoses zijn gesteld, is niet terug te halen.

De GGD kan met deze cijfers geen causaal verband met straling vaststellen. Bij het ontstaan van ALS speelt in 10 procent van de gevallen erfelijkheid een rol. Bij niet-familiaire ALS speelt een combinatie van factoren een rol, zoals aanleg, leefstijl en mogelijke blootstelling aan iets op werk of in de omgeving.

Ook de wetenschap weet niet of een verhoogde blootstelling aan elektromagnetische straling leidt tot gezondheidsproblemen als ALS. Dat bleek toen Tweede Kamerleden vragen konden stellen aan deskundigen over de geplande komst van de radar. De antwoorden lagen ver uit elkaar, van ‘aannemelijk dat mensen ziek kunnen worden door straling’ tot ‘waarschijnlijk geen gevaar voor de volksgezondheid.’

Er zijn onderzoeken uit Frankrijk en Amerika die zinspelen op een verhoogde kans op ALS door straling, of op een verhoogde kans op kanker, maar die studies zijn te beperkt in hun uitvoering om er conclusies aan te verbinden.

En dus is het maar net hoe je de kwestie benadert. Zo concludeerde TNO na een evaluatie op verzoek van Defensie dat de gezondheid van mensen in Herwijnen tegen mogelijke nadelige gevolgen van elektromagnetische velden voldoende wordt beschermd, als de radar voldoet aan de normen voor straling die in Nederland worden gehanteerd.

Een studie van de Gezondheidsraad naar straling in het algemeen, uit 2020, concludeert juist dat elektromagnetische velden ‘de potentie’ hebben om de gezondheid te schaden. Zowel TNO als de Gezondheidsraad baseren zich deels op dezelfde literatuur.

De Belgische hoogleraar Guy Vandenbosch, stralingsdeskundige van de KU Leuven, vatte de tweespalt in de wetenschap in de Kamer samen: “Deze discussie heb ik al tientallen keren gezien. We weten gewoon nog niet wat die straling doet met mensen op de lange termijn.” Zijn suggestie: “Ik zou zoeken naar een plaats die zeer afgelegen is. Ver van de bewoning. Want garanties dat de straling geen schadelijk effect heeft, kunnen we niet geven.”