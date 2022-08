Hartzorg Isala in crisis, geen helderheid over wachtlijsten

De Isala Kliniek, het grootste niet-academische ziekenhuis van Nederland, zoekt hulp van buiten het ziekenhuis om de hartzorg overeind te houden. Het Hartcentrum van Isala speelt een grote rol in de Nederlandse hartzorg, behandelt patiënten uit Drenthe, Overijssel en Flevoland, maar raakte in crisis nadat de raad van bestuur afgelopen zomer twee cardiologen schorste. Zij worden door justitie verdacht van corruptie.

Welke gevolgen de problemen hebben voor de wachtlijsten, laat het ziekenhuis in het midden. De Volkskrant meldt, op basis van een gelekt intern bericht van de ziekenhuisdirectie, dat de wachtlijst van het Hartcentrum inmiddels is opgelopen van 3000 in maart naar 7000 patiënten. Op de site van het ziekenhuis staat wel vermeld dat de wachtlijst voor een openhartoperatie ‘onbekend’ is.

Vragen over de wachtlijst of de capaciteitsproblemen bij hartzorg, wil De Raad van Bestuur niet beantwoorden. Zij liet wel een persbericht uitgaan waarin wordt erkend dat ‘sommige patiënten soms langer moeten wachten op een controleafspraak of een afspraak voor een specialistische ingreep op de hartkatherisatiekamers’. ‘We zetten alles op alles op de capaciteit zo snel mogelijk op orde te krijgen’, klinkt het.

Corona deed de wachtlijst oplopen

In het persbericht wordt met geen woord gerept over de recente schorsingen, maar wel gewezen op de corona-epidemie van de laatste jaren die ‘net zoals in veel andere hartcentra in Nederland’ ook in Zwolle de wachtlijst deed oplopen.

De ziekenhuisdirectie heeft inmiddels met andere hartcentra afgesproken dat die bij acute situaties patiënten kunnen overnemen. Ook zijn er gesprekken gaande met ‘diverse partijen in de regio om te kijken of zij ons kunnen ondersteunen in poliklinische zorg’. Daarnaast zijn vier cardiologen van andere ziekenhuizen inmiddels in de Isala gestart, om de capaciteit uit te breiden. Het gaat dan vooral om poliklinische zorg.

Voorkeursbehandeling

Daarnaast werft de kliniek nog twee cardiologen voor klinische zorg. Over dat laatst zou, zo schrijft de Volkskrant, een conflict zijn ontstaan. De Raad van Bestuur eist inspraak bij het aantrekken van nieuwe cardiologen, wat indruist tegen de autonomie van de vakgroep.

Ondertussen is het onderzoek van justitie maar ook de Fiod naar de vermeende corruptiezaak van de twee Zwolse cardiologen in volle gang. De verdenking van justitie is dat zij miljoenen euro’s opstreken door een leverancier van medische producten een voorkeursbehandeling te geven. Inmiddels is beslag gelegd op hun onroerend goed en bankrekeningen. Het onderzoek is ook uitgebreid naar drie oud-medewerkers van het hartcentrum, onder wie de oud-directeur. Ook zij worden verdacht van corruptie.

