Halen we vandaag de 40 graden?

Wegens de extreme hitte heeft het KNMI code oranje afgekondigd; dat duurt volgens het weerinstituut in ieder geval tot en met de nacht naar zaterdag.

Code oranje geldt voor het hele land, met uitzondering van het Waddengebied. Daar geldt code geel. Code oranje houdt in dat er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.

Op het Malieveld werd gisteren een groot watergevecht georganiseerd om gezamenlijk af te koelen. Beeld ANP

Nationale Hitteplan

Sinds dinsdag is het Nationale Hitteplan van het RIVM van kracht, omdat de extreme hitte tot problemen kan leiden voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Gewaakt moet worden voor uitdroging en oververhitting.

Donderdagochtend schijnt de zon flink en loopt de temperatuur weer snel op. Rond het middaguur is het in het midden en zuiden al boven de 30 graden. In het noordwesten is het met zo’n 28 graden ietsjes koeler.

In de loop van de middag stijgt de temperatuur verder, mogelijk naar recordhoogten. Zeeuws-Vlaanderen, Brabant, Limburg en de Achterhoek kunnen te maken krijgen met 39, lokaal 40 graden. In de rest van het land is het iets minder heet. Daar wordt het 36 tot 38 graden. In het uiterste noorden en noordwesten blijft het met 32 tot 34 graden het koelst. De wind waait uit het oosten en is matig. Het zuidwesten kan ‘s middags te maken krijgen met bewolking. Ook is er kans op een lokale onweersbui.

In de avond koelt het iets af, maar het blijft lang warm. Rond zonsondergang is het nog 27 tot 32 graden.

De kans is groot dat er donderdag opnieuw warmterecords sneuvelen. Woensdag was het de warmste 24 juli ooit in ons land. Ook werd na 75 jaar het Nederlandse hitterecord verbroken. In Gilze-Rijen werd een temperatuur van 38,8 graden gemeten. Niet veel later werd het record afgepakt door Eindhoven waar de thermometer 39,3 graden aangaf.

Miljoenenlijn rijdt niet

De historische Miljoenenlijn rijdt donderdag vanwege de extreme warmte niet door het Zuid-Limburgse Heuvelland. Dat heeft de stichting achter de toeristische ritten met stoom- of dieseltreinen bekendgemaakt op Facebook.

Volgens de stichting is besloten omwille van “de veiligheid van zowel onze reizigers als vrijwilligers” alle treinritten te laten vervallen. Aangeschafte treinkaartjes blijven geldig op andere rijdagen.

De Miljoenenlijn werd in de jaren twintig van de vorige eeuw aangelegd en dankt zijn naam aan de hoge kosten. De verbinding tussen Kerkrade en Simpelveld kostte meer dan één miljoen gulden (450.000 euro) per kilometer. Er moesten veel hoogteverschillen worden overwonnen en er dreigden door de mijnbouw voortdurend verzakkingen te ontstaan.