Haagse coalitie gevallen, twist over De Mos zat ingebakken

Aan het einde van een roerige raadsvergadering zegde de VVD donderdagavond het vertrouwen in de samenwerking op. Twistpunt was de mogelijk terugkeer van Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, in de coalitie. Na diens vrijspraak van corruptie eist hij een plek op aan de bestuurstafel.

“Een aantal partijen wil niet over de eigen schaduw heen springen”, constateerde VVD-fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg. Vorige week raadde oud-minister Bruno Bruins, die door de gemeenteraad was ingevlogen als adviseur, aan ‘verkennende gesprekken’ te voeren over coalitiedeelname van Hart voor Den Haag.

Aan GroenLinks en de PvdA was dat niet besteed. De partijen waren tevreden met de bestaande coalitie en wilden, in de woorden van PvdA-raadslid Janneke Holman, “een rechts college niet aan een meerderheid helpen”. Daarop legde de VVD een bom onder de samenwerking. Dagen van crisisoverleg brachten de partijen niet nader tot elkaar. Even leek het erop dat D66 een middenweg had gevonden. De partij stelde voor gesprekken te voeren met álle oppositiepartijen, maar dat was zowel de VVD als de oppositie te vaag.

“GroenLinks en de PvdA hebben dit over zichzelf afgeroepen”, zei De Mos achteraf. “Van ons hoefde niemand weg.” Zijn partij wilde alleen ‘aanschuiven’ bij de coalitie, heeft hij steeds gezegd. Twee wethouders van de VVD zijn vanwege de coalitiebreuk per direct opgestapt.

Ingebakken tweedracht

De tweedracht zat al van begin af aan ingebakken in de coalitie. Na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar, toen Hart voor Den Haag opnieuw de grootste partij werd, stond de VVD erop te onderhandelen met De Mos. Maar zolang de corruptiezaak hem boven het hoofd hing, wilden D66 en GroenLinks dat niet. De VVD koos toen eieren voor haar geld.

Nu De Mos van alle blaam is gezuiverd, willen de liberalen ieder voorbehoud van tafel. “De grootste partij is uitgesloten van het dagelijks bestuur van de stad”, sprak Van Basten Batenburg. “Na de verpletterende vrijspraak moeten we dit rechtzetten.” Tot een gesprek bleken de linkse partijen wel bereid, maar meer ook niet.

De Haagse coalitie van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA heeft het nog geen jaar volgehouden. De samenwerking was al uiterst moeizaam tot stand gekomen, na de langste formatie die de stad ooit zag. Als de raad in deze zomer op zoek gaat naar een nieuwe meerderheid, worden dat de vierde coalitieonderhandelingen in vijf jaar tijd.

Het tekent de instabiliteit op het stadhuis. De Haagse gemeentepolitiek was al notoir lastig, maar is sinds de corruptiezaak tegen De Mos flink verzuurd. Bruins adviseert dan ook werk te maken van de onderlinge verhoudingen en afspraken omtrent partijfinanciering. Daarover zijn de partijen het dan wel weer eens.