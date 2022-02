Gündogan houdt zetel, ongeacht uitkomst onderzoek

Het geschorste Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan (Volt) zal hoe dan ook haar Kamerzetel behouden, ongeacht het onderzoek naar klachten binnen de partij over haar gedrag. Dat laat ze weten in een verklaring die ze via Twitter heeft verspreid.

Volt maakte zondagavond bekend Gündogan, de nummer twee van de Volt-fractie, met onmiddellijke ingang te schorsen omdat er de afgelopen weken meldingen waren binnengekomen ‘die wijzen op grensoverschrijdend gedrag’. Details daarover zijn niet bekend.

‘Allereerst betreur ik de gang van zaken, die ik als een nachtmerrie ervaar’, schrijft Gündogan. ‘Ik ben ervan overtuigd dat er, gezien de aard en omvang van de klachten, buitenproportioneel is gehandeld.’ Ze zou de partijleiding zondagavond hebben gevraagd iedereen eerst 24 uur de tijd te geven ‘om een en ander nauwkeurig uit te zoeken en niet overhaast te handelen’.

Het 44-jarige Kamerlid heeft de prominente advocaat Geert-Jan Knoops ingeschakeld om haar zaak te bepleiten.

‘Mochten mensen zich vanwege mijn stijl van werken onveilig hebben gevoeld, dan betreur ik dat zeer’, laat ze verder weten. ‘Ik hoop dat iedereen ervan doordrongen is dat ik een zware periode in mijn leven moet doorstaan. De recente bedreigingen aan mijn adres (letterlijk) zijn mij niet in de koude kleren gaan zitten, en ik heb mij laten adviseren over beveiliging. Mede daarom heb ik vorige week bij meerdere mensen in de partij aangegeven dat ik mij onveilig voel, en dat ik mij afvraag of dit het allemaal wel waard is.’

Gündogan staat in de Kamer bekend als fel debater tegenover rechts-populisten van Forum voor Democratie en de PVV. Na maandenlang online bedreigingen te hebben ontvangen, kreeg ze eerder deze maand een anonieme dreigbrief in haar brievenbus.

‘Ik zal los van eender welk verloop mijn zetel behouden. Het liefst natuurlijk binnen mijn eigen fractie, want ik ben nog steeds overtuigd van het programma van Volt, de partij waar ik van houd.’

