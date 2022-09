Groningen werd vermorzeld onder de financiële belangen van het aardgas

Alsof toeval niet bestaat: juist op de dag dat Henk Kamp moest verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie, schokte de grond bij Uithuizen met een kracht van 2,3 op de schaal van Richter. Zo blijven de aardbevingen de oud-minister van economische zaken achtervolgen.

Kamp heeft de absolute hoofdrol in dit onderzoek van de Tweede Kamer. Als minister was hij jarenlang eindverantwoordelijk voor de gaswinning in Groningen; ook voor het besluit om na de enorme klap bij Huizinge (16 augustus 2012, kracht van 3,6) niet direct in te grijpen. Kamp verdedigt dat tot op de dag van vandaag. “Waar het ook om gaat is dat je niet het ene probleem moet oplossen door een ander te creëren, dat mensen in de kou komen te zitten”, zei hij vrijdag tegen de enquêtecommissie.

Kamp is voor veel Groningers de kop van jut, maar het krachtenveld is ingewikkelder. Er spelen rond het Groningse gas grote belangen, bij machtige partijen.

Groningen werd vermorzeld

Deze hele enquêteweek stond in het teken van ‘Huizinge’. Wat de commissie probeerde te achterhalen: waarom luisterde destijds niemand naar het dringende advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de productie zo snel mogelijk terug te schroeven? En hoe kan het dat de winning een jaar later juist omhoog ging?

Tijdens de verhoren wordt overduidelijk: Groningers werden vermorzeld door de grote financiële belangen. De macht van de oliebedrijven Shell en ExxonMobil, gecombineerd met de voor het kabinet zo belangrijke aardgasbaten, maakte iedere noodkreet uit Groningen vruchteloos. Politiek Den Haag nam de gedupeerden nauwelijks serieus.

Exemplarisch is de wijze waarop toenmalig burgemeester Albert Roodenburg van Loppersum werd afgewimpeld toen hij na de zware beving wanhopig contact zocht met de minister. Maxime Verhagen zei tegen zijn ambtenaar: “Bel jij hem. Ik ben demissionair. Dit is voor de volgende minister relevant.”

‘Op een andere lijn’

De belangrijke notitie van het Staatstoezicht uit najaar 2012, met de mededeling dat de kans op meer en zwaardere schokken groot was, werd van diverse kanten onder vuur genomen. De oliebedrijven, die vreesden voor productieverlaging, wezen nadrukkelijk op ‘verdeeldheid onder de experts’. Oud-Shell-directeur Dick Benschop, donderdag tegen de commissie: “Ik vond het heel lastig dat het SodM met zijn expertise op een andere lijn zat dan KNMI en TNO.” Toenmalig minister van financiën Jeroen Dijsselbloem was vrijdag nog explicieter. Hij vond de adviezen van de toezichthouder ‘niet zo hard en helder’.

Het alarmerende SodM-advies leidde niet tot het dichter draaien van de gaskraan, wel tot veertien nieuwe onderzoeken. Ondertussen steeg de gasproductie verder, naar een recordhoogte in 2013. Het zou te maken hebben met de koude winter van dat jaar. Tegen de commissie zei Dijsselbloem: “Ik heb het teruggezocht en dat was objectief gezien nauwelijks het geval (...) Er is bewust, en ik hoop dat u gaat blootleggen door wie, besloten extra gas te gaan winnen.” Kamp wees met de beschuldigende vinger naar handelshuis GasTerra, waar Shell en ExonnMobil deel van uitmaken. “Er is bewust te veel gas verkocht in een situatie waarin dat heel ongewenst was.”

In 2014 waren de gasbaten de reden om de gaswinning niet te verminderen. Kamp wilde het, maar Dijsselbloem blokkeerde dit. Het zou ‘een forse aderlating voor de begroting’ betekenen. De oud-minister van financiën noemde dat vrijdag ‘pijnlijk’ en ‘heel ongelukkig’. Ook zei hij dat de winning in 2013 nooit omhoog had gemoeten. Dat leek op de woorden van voormalig Shell-baas Dick Benschop, die donderdag zei dat het verstandig was geweest de productie te verminderen. De commissieleden namen het ter kennisgeving aan.

Lees ook:

Aardbeving met kracht van 2.4 bij Groningse Uithuizen

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft in de provincie Groningen een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2.4. Het epicentrum was bij Uithuizen, blijkt uit informatie van het KNMI.

Het is hartstikke misgegaan, zegt voormalig Shell-topman Benschop tien jaar later

Shell deed er na de beving bij Huizinge alles aan om de gaswinning in niveau te houden. Oud-topman Benschop komt daar voorzichtig op terug.