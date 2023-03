Goed doen tijdens de ramadan: plant een boom

Voor moslims is de vastenmaand, die op 23 maart begint, de meest spirituele periode van het jaar. Bij uitstek de tijd om extra stil te staan bij de medemens. De ramadankalender geeft daarvoor tips.

Van zonsopgang tot zonsondergang vasten moslims én zoeken verbinding met hun Schepper en met elkaar. Het is de periode van spirituele ontwikkeling en reflectie, op de schepping en op je eigen doelen. En dus de tijd van het doen van goede daden.

Hoe doe je dat? Het Zakat Fonds (zakat is armenbelasting) helpt Nederlandse moslims in armoede en biedt een paar opvallende tips. Die inspireren niet alleen om extra aandacht te besteden aan je medemens, maar ook aan de planeet. “Vervang thuis minstens één wegwerpproduct door een duurzaam product”, is een van de aanbevelingen op de ramadankalender van het fonds.

Maak een natuurwandeling

Duizenden moslims hebben de kalender al gedownload. Hij helpt hen om zich te concentreren, biedt inspiratie en doet suggesties voor gebeden.

En levert dus ook groene adviezen. “Plant een boom of doneer er een.” “Maak een wandeling in de natuur en neem de tijd voor tadabbor (koranverzen overpeinzen red.)”.

Goed zijn voor je omgeving, zegt de woordvoerder, moet je breed interpreteren. “We hopen dat deze adviezen mensen helpen bij hun spirituele reis.”