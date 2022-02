Gijzelnemer Apple Store overleden aan zijn verwondingen

Zijn advocaat, Jan-Kees van den Brink, meldt het overlijden op verzoek van de moeder van de verdachte, zegt hij tegen Het Parool. De man zou na de gijzeling niet meer aanspreekbaar geweest zijn, aldus de raadsman. Volgens de krant is de verdachte Abdel Rahman A., maar dat heeft het OM niet bevestigd.

Zeventig mensen wisten te ontkomen aan de gijzeling, die dinsdagavond rond half zes begon toen de 27-jarige Amsterdammer met automatische wapens en camouflagekleding de winkel instapte. Daar gijzelde hij een Bulgaarse man en eiste hij 200 miljoen euro losgeld in cryptovaluta. Vier mensen hielden zich urenlang schuil in een bezemkast. Het incident bracht een gigantische politiemacht op de been, waaronder speciale politie-eenheden van de Dienst Speciale Interventies (DSI).

De gijzeling werd beëindigd nadat de Bulgaarse gijzelaar om half elf ontsnapte en het plein op rende. De verdachte achtervolgde hem, maar werd aangereden door een voertuig van de DSI. Ernstig gewond werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

Na onderzoek van de politie bleek de verdachte explosieve materiaal op zijn lichaam te dragen dat nog niet op scherp stond. De politie onderzoekt nog wat het motief van de man was.

