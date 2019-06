GGD meldt mazelenuitbraak bij twee gezinnen op Urk

Kinderen worden doorgaans via het rijksvaccinatieprogramma ingeënt tegen mazelen, maar op Urk kreeg slechts 61.1 procent van de kinderen alle prikken. De meeste kinderen van behoudende protestanten daar zijn niet tegen de ziekte gevaccineerd.

Volgens Van der Burg spreekt de GGD niet over een ‘uitbraak', maar van een cluster, omdat de ziekte zich niet bij willekeurige mensen openbaart, maar bij twee geïsoleerde gezinnen die elkaar hebben besmet. De volwassenen in deze gezinnen waren niet ingeënt, drie van de negen kinderen wel. De ingeënte kinderen vertonen slechts lichte symptomen van de ziekte.

De gezondheidsdienst bekijkt momenteel of het nodig is om de mensen die in contact zijn geweest met de patiënten in te enten of antistoffen toe te dienen. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar kwetsbare groepen als baby’s, zwangere vrouwen en mensen met een verstoord afweersysteem. De GGD roept mensen op Urk alert te zijn op symptomen van mazelen. Als zijzelf of hun kinderen zich niet lekker voelen of rode vlekjes vertonen moeten zij zich bij de huisarts melden. Ook kunnen mensen die niet gevaccineerd en door de opkomst van mazelen op Urk angstig zijn, zich alsnog voor een prik bij het consultatiebureau melden.

In 2013 was er ook een uitbraak op Urk. Toen moesten drie kinderen met mazelen worden opgenomen in het ziekenhuis. In totaal werden er toen 119 gevallen van mazelen gemeld bij de GGD. Daarnaast waren er 62 mogelijke besmettingen. Volgens de gezondheidsdienst lag het werkelijke aantal besmettingen toen een stuk hoger.

Lees ook:

Niet ingeënt? Dan ben je bij kinderopvang Berend Botje niet meer welkom

Voor het eerst stuurt een crèche ongevaccineerde kinderen weg. Ouders overwegen juridische stappen.