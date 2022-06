Gezondheidsraad adviseert eetstoornissen landelijk aan te pakken

Dat staat in het het advies dat de Gezondheidsraad vandaag aan de staatssecretaris van Volksgezondheid heeft gestuurd. “Hoe eerder een eetstoornis wordt herkend, hoe groter de kans op herstel”, staat in het rapport.

De onderzoekscommissie heeft zich gericht op de vier eetstoornissen anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetbuistoornis en de vermijdende of restrictieve voedselinname stoornis ARFID. ARFID (avoidant/restrictive food intake disorder) komt vaker voor bij hele jonge kinderen, de andere drie aandoeningen het vaakst bij vrouwen van 15 tot 30 jaar.

Verstoord ziektebesef

De grootste problemen zijn gebrek aan kennis en ziektebesef, lange wachtlijsten en een versnipperd zorgaanbod, constateerde de commissie. “Omdat er bij een eetstoornis vaak sprake is van een verstoord ziektebesef en/of schaamte, duurt het gemiddeld vier jaar voordat iemand deze stap (naar zorg, red.) neemt”, luidt het rapport. Ook ontbreekt er sinds de invoering van de Jeugdwet een landelijk registratiesysteem. Hierdoor is er geen zicht meer op de omvang en de ernst van eetstoornissen.

De raad adviseert te investeren in verder onderzoek naar vroege herkenning en behandeling van eetstoornissen. Dat vraagt volgens de commissie om een landelijke uniforme aanpak, die kan worden geïmplementeerd op gemeentelijk of regionaal niveau. Bij preventie zou de focus moeten liggen op “het vergroten van de mentale weerbaarheid van kinderen en jongeren (waaronder zelfvertrouwen, zelfbeeld en lichaamsbeleving), het voorlichten en informeren van ouders en het vergroten van de mediawijsheid bij kinderen en jongeren en hun ouders”.

Het advies werd uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gesprekken met patiëntenorganisaties, deskundigen en belanghebbenden.

