Gevleugelde geschiedenis en de Deense kust: dit zijn de boekrecensies van deze week

Alle boekrecensies die dit weekend in Tijdgeest verschenen, vindt u terug in dit overzicht.

Gevleugelde geschiedenis schetst gevarieerd beeld van Nederland en zijn gevederde vrienden

Trouw zou er bijna moeiteloos wekelijks een aparte rubriek mee kunnen vullen, zoveel vogelboeken verschijnen de laatste tijd. Dat heeft vast iets te maken met de coronatijd, waarin mensen aandachtiger naar nabije natuur gingen kijken en driftig op zoek waren naar nieuwe hobby’s, al was het maar om de tijd te doden. Maar Nederland heeft al langer een bijzondere relatie met zijn gevederde bewoners, lezen we in Gevleugelde geschiedenis van Nederland onder redactie van Jan Luiten van Zanden, Helena Cordasev en Erik de Bruin. Lees hier de hele recensie.

Dorthe Nors wekt onberekenbare Noorzeekust overtuigend tot leven

De Deense schrijfster Dorthe Nors heeft iets met de westkust van Jutland. Haar voorouders zijn afkomstig uit die regio en zelf woont ze al heel haar volwassen leven aan de westkust. Natuurlijk moest ze naar Kopenhagen om te studeren, en ook als schrijver heeft ze in steden gewoond. Maar die beklemden haar enorm. Telkens weer verlangde ze naar de horizon en weidsheid van de Noordzeekust: ‘Ik wil uitgestrektheid, ongereptheid, door wind gegeseld land’. Over die ruige, grillige, onberekenbare Noordzeekust heeft ze nu Langs de kustlijn geschreven: vijftien ‘landschapsessays’ waarin ze persoonlijke ervaringen combineert met observaties over geschiedenis, mentaliteit en ­natuurfenomenen. Lees hier de hele recensie.

SITE - dorthe nors langs de kustlijn Beeld -

Fictie is onnodig bij optekenen oorlogstrauma oma in Nederlands-Indië

Kort voordat ze in 2009 overleed, vroeg David Meijer aan zijn oma Mila Herman waaraan ze toch die onderscheiding uit de Tweede Wereldoorlog te danken had. Zijn grootmoeder verstarde en zei gereserveerd: “Als mensen die vraag vroeger stelden, dan antwoordde ik altijd hetzelfde: ik heb geen flauw idee waarom. Ik heb mijn werk gedaan. Ik ben gewoon braaf geweest tijdens de oorlog.” Daarna liet ze een lange, ijzige stilte ­vallen. De schrijver reconstrueert mooit de dramatische gebeurtenissen die zijn grootmoeder tijdens de oorlog in Nederlands-Indië meemaakte. Jammer dat hij fictie aan het verhaal toevoegt. Lees hier de hele recensie.

Zeruya Shalev beschrijft knarsende relaties waar je het zweet van op je voorhoofd krijgt

Het begint met een dichte deur en een lange file. Alles zit vast, dat maakt de Israëlische auteur Zeruya Shalev in haar nieuwe roman Lot meteen duidelijk. Atara, een vrouw van achter in de veertig, is de dochter van de leider van een militante organisatie die na de oorlog de Britten het land Israël uit probeerde te jagen. De nieuwste roman Lot van Shalev gaat meer nog dan over noodlot of toeval, over lotsverbondenheid en de noodzaak grip te krijgen op het eigen levensverhaal. Lees hier de hele recensie.