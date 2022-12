Gemeenten gebruiken omstreden paspoortsignalering naar eigen inzicht

Mensen die een flink bedrag aan bijstandsuitkeringen moeten terugbetalen zijn er overal. Maar het verschilt per gemeente of zij als gevolg van die schuld wel of geen nieuw paspoort krijgen. Tilburg bijvoorbeeld, heeft 66 schuldenaren op een lijst staan die daardoor hun paspoort niet zomaar kunnen verlengen. In Amsterdam, dat vier keer zo groot is, gaat het slechts om één persoon.

De schuldenaren krijgen door de maatregel problemen met reizen. Voor de meeste landen is een geldig paspoort een vereiste. Bovendien is het in het buitenland vaak nodig om je ter plaatse te identificeren bij de overheid.

Overheidsorganisaties kunnen mensen aanmelden in het register paspoortsignaleringen van het ministerie van binnenlandse zaken. Eenmaal opgenomen geeft het register een seintje aan alle instanties die paspoorten uitgeven, doorgaans gemeenten en ambassades. Die zullen paspoorten van gesignaleerde personen dan niet meer automatisch verlengen. Het leeuwendeel van de gesignaleerden valt binnen twee groepen: vermoedens van paspoortfraude, en mensen met een uitstaande schuld van boven de 5000 euro van wie het woonadres niet te achterhalen blijkt. Ongeveer de helft van de 8000 burgers die in 2021 in de database stonden, valt in die laatste categorie.

Gemeenten zetten het bijvoorbeeld in als ze een schuldenaar niet kunnen bereiken na te veel betaalde bijstand of na uitkeringsfraude. Het idee is dat zij zich dan zelf zullen melden als hun paspoort is verlopen. Ook andere organisaties kunnen een melding doen. ‘Grootgebruikers’ van het middel zijn de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo), die op deze manier achterstallige studieschulden probeert te innen, en het ministerie van binnenlandse zaken, dat vooral vermoedens van paspoortfraude indient. Samen waren zij eind vorig jaar goed voor zo’n 80 procent van de achtduizend uitstaande signaleringen, blijkt uit cijfers die Trouw opvroeg bij het register.

Overheid met oneindig veel macht

Vergeleken daarmee is het aandeel signaleringen door gemeenten klein, ongeveer 500 signaleringen in 2021. Maar de lokale verschillen zijn groot. Naast Tilburg zijn er nog een paar andere gemeentelijke ‘grootverbruikers’ van het register. Acht gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor twee derde van alle signaleringen door gemeenten. Het overgrote deel van de 344 gemeenten in Nederland heeft überhaupt niemand gesignaleerd staan wegens publieke schulden.

Dergelijke grote verschillen zijn het gevolg van een decentrale organisatie – gemeenten hebben zeer grote vrijheid om keuzes te maken. Albertjan Tollenaar, hoogleraar lokaal bestuur en recht, is kritisch op wat hij een lichtvaardige inzet noemt van zulke dwangmiddelen. “Je hebt als overheid bijna oneindig veel macht. Die moet je wel proportioneel gebruiken.” Het argument dat mensen niet op een andere manier te vinden zijn, een voorwaarde voor signalering, gaat volgens hem vaak niet op. “Veel mensen zijn echt wel te vinden zonder dit middel te gebruiken.”

Burgers kunnen bovendien nauwelijks informatie vinden op websites van gemeenten die het middel inzetten. “Informatieverstrekking is het minste, anders zuig je burgers rücksichtslos in de procedures.” Tilburg laat in reactie weten klaar te staan om eventuele vragen persoonlijk met de betreffende inwoner te bespreken.

Niet zomaar verlengd

Tilburg heeft als beleid om altijd te signaleren als de criteria daar aanleiding toe geven. “Het is onze taak en verantwoordelijkheid als gemeente om middelen waarvan vaststaat dat ze onterecht zijn verstrekt, ook terug te halen”, laat een woordvoerder weten. “Omdat er in dit geval geen andere optie meer is, omdat een inwoner naar het buitenland vertrekt, zetten we het instrument van de paspoortsignalering in.” De gemeente benadrukt dat ze de nodige inspanningen levert om in contact te komen, zo nodig tot deurwaarders aan toe.

Amsterdam kiest juist de tegenovergestelde benadering: “Bij fraude en misbruik volgen er altijd sancties, maar we zijn terughoudend met de inzet van een zwaar middel als paspoortsignalering”, laat de gemeente weten. Het resultaat is exact één actieve signalering op naam van de hoofdstad.

Het lijkt erop dat veel gemeenten niet weten dat het middel bestaat of andere methodes kiezen. Gemeente Zaandam ziet geen aanleiding om het middel tegen uitkeringsfraude te gebruiken omdat ‘een deurwaarder wordt ingezet’. In Deventer is het voor vorderingen een ‘onbekend fenomeen’, laat een zegsman weten. “Maar we kijken wel of het eventueel in te zetten kan zijn voor grote uitkeringsfraudezaken.” Gouda laat weten signalering niet te gebruiken maar vindt het “interessant om te onderzoeken of dit middel geschikt is.”

