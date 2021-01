Gemeentelijke woonlasten stijgen, vooral de afvalstoffenheffing gaat flink omhoog

Veel Nederlanders zullen het komende jaar meer geld kwijt zijn aan gemeentelijke belastingen dan in 2020. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Met name de afvalstoffenheffing, waarmee gemeenten de kosten voor de afvalverwerking betalen, stijgt dit jaar hard. Gemiddeld met 9,1 procent voor meerpersoonshuishoudens.

Het COELO onderzocht de belastingtarieven van de veertig grootste Nederlandse gemeenten, waar in totaal 41 procent van de bevolking woont, en concludeert dat huurders in die plaatsen in 2021 gemiddeld 390 euro aan gemeentelijke belastingen gaan betalen. Dat is 8 procent meer dan vorig jaar. Huiseigenaren komen op gemiddeld 774 euro, 6,2 procent meer dan in 2020. Fors meer dus dan de verwachte inflatie van 1,4 procent.

Vooral de gemeentelijke afvalstoffenheffing stijgt het komende jaar, hoewel de tarieven sterk verschillen per gemeente. In slechts vier gemeenten, waaronder Arnhem, daalt de afvalstoffenheffing het komende jaar.

Investeren in afvalscheiding

De redenen voor verhoging van de afvalstoffenheffing lopen uiteen. In sommige gemeenten moeten investeringen worden gedaan om de afvalscheiding te verbeteren, vertelt Corine Hoeben van het COELO. “Als de investeringen gaan werken worden de kosten op termijn misschien weer lager”, legt ze uit. “Maar de investeringen moeten eerst worden betaald, en dat betekent dat gemeenten hogere kosten hebben.”

Andere gemeenten geven als reden dat hun contracten met de afvalinzamelaars en -verwerkers afliepen, en dat de kosten na een nieuwe aanbestedingsronde hoger zijn uitgevallen. Waarom dat zo is vindt Hoeben lastig te zeggen. Het is immers niet zo dat huishoudens de laatste jaren meer afval zijn gaan produceren. Het huishoudelijk afval van huishoudens is sinds 2012 min of meer gelijk gebleven.

Vermoedelijk speelt mee dat het de laatste jaren steeds moeilijker wordt om nog te verdienen aan ingezameld plastic en karton, zegt Hoeben. China, dat voorheen veel recyclebaar afval vanuit Europa inkocht, is zelf in gaan zamelen, waardoor een belangrijke afzetmarkt verloren is gegaan.

Bovendien is de verbranding van afval fors duurder geworden in 2019, toen het Rijk de belasting daarop met 139 procent verhoogde in de hoop bedrijven te stimuleren meer te recyclen. De verwerkingsbedrijven rekenen hun extra kosten door aan de gemeenten.

Reserves aangesproken

Sommige gemeenten gebruikten de afgelopen jaren hun reserves om mee te betalen aan de afvalverwerking, om zo de kosten voor de inwoners laag te houden. Uit het onderzoek van COELO blijkt dat een deel van hen dat niet langer kan, en daarom toch de belasting verhoogt. Veel gemeenten kampen door de uitgaven aan de jeugdzorg met grote tekorten.

Ook de onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt in 2021 in veel gemeenten. Gemiddeld genomen met 5,2 procent. Een deel van die stijging wordt veroorzaakt door de gemeente Amsterdam, waar huiseigenaren het komende jaar 22,6 procent meer belasting gaan betalen over hun pand. Als Amsterdam buiten beschouwing zou worden gelaten komt de stijging uit op 2,9 procent.

