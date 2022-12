‘Gemeentebonus’ voor asielopvang kost 175 miljoen euro, schat het kabinet

De bonus voor gemeenten die extra opvangplekken voor asielzoekers inrichten, kost de schatkist 175 miljoen euro. Dat verwacht het kabinet, blijkt uit een voorlopige berekening die Trouw heeft ingezien. De beloning voor gemeenten is onderdeel van de nieuwe spreidingswet voor de asielopvang die staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) volgend jaar wil invoeren.

Per opvangplek boven een bepaald minimum krijgen gemeenten straks een beloning van 2500 euro. Deze beloning kan ‘aanmerkelijk’ oplopen als gemeenten ‘bijzondere opvangplaatsen’ vrijmaken, bijvoorbeeld voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen of overlastgevende asielzoekers. In totaal verwacht de regering dat al die bonussen bij elkaar volgend jaar optellen tot 175 miljoen euro. Dit bedrag staat los van de overige kosten die worden gemaakt voor de opvang van vluchtelingen. Het Coa verwacht eind volgend jaar ruim 75.000 asielzoekers en statushouders te moeten opvangen.

De bedoeling is dat iedere twee jaar via deze methode opvangplekken worden verdeeld tussen de gemeenten, afhankelijk van de behoefte aan plekken. In 2025, 2027 enzovoorts keert de overheid een dergelijke beloning dus opnieuw uit. De hoogte daarvan is nog niet vastgesteld.

Wetsvoorstel

Dit alles staat in een toelichting op het wetsvoorstel dat de regering vlak voor de kerst naar de Raad van State heeft gestuurd. Deze onafhankelijke adviseur van de regering laat nu haar licht schijnen over het voorstel en rapporteert hierover na de jaarwisseling. Daarna is het aan de Tweede- en Eerste Kamer om de wet te beoordelen.

Vanwege de haast die met deze wet is geboden, heeft de regering geen tijd om de financiële gevolgen van de spreidingswet goed te laten onderzoeken, staat in de toelichting. Daarom is er een ‘quickscan’ uitgevoerd om toch enig inzicht te krijgen in mogelijke financiële consequenties van de wet. De beloning voor gemeenten is de grootste kostenpost, blijkt hieruit. Maar er wordt bijvoorbeeld ook 20 miljoen euro uitgetrokken voor de aanschaf van een ICT-systeem voor deze nieuwe opvangsystematiek. Jaarlijks kost dit systeem nog eens zo’n een miljoen euro om het te onderhouden.

Ook de coördinatie van de opvang van asielzoekers kost straks jaarlijks 25 miljoen euro extra. Deze taak ligt normaal vrijwel geheel bij het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa), even los van de opvangcrisis waarin Nederland zich nu tijdelijk bevindt. Maar als de spreidingswet in werking treedt ontstaat er een complex proces van overleggen tussen gemeenten, provincies, de nationale overheid, en opvangorganisaties. De verwachte meerkosten hiervan lopen dus in de miljoenen.

Tijdelijke locaties sluiten

Alle bovenstaande bedragen zijn op basis van een verwachte opvangcapaciteit van 75.500 die het Coa eind volgend jaar denkt nodig te hebben. Momenteel heeft het Coa 15.000 reguliere opvangplaatsen. Ruim 36.000 asielzoekers en statushouders verblijven in crisis- en noodopvanglocaties. Met deze spreidingswet wil de regering al die tijdelijke locaties kunnen sluiten.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de asielspreidingswet begin volgend jaar zou ingaan. Nu verwacht staatssecretaris Van der Burg dat dit niet eerder dan in maart zal lukken. Hij kreeg tot nu toe veel kritiek op zijn wetsvoorstel, onder meer van belangrijke partners zoals het Coa, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en provincies. Die vonden de nieuwe spreidingswet veel te complex.

Lees ook:

Juridisch steekspel rond gezinshereniging van vluchtelingen

Nadat vijf rechters het vertragen van gezinshereniging als onwettig veroordeelden, is het woord deze week aan de Raad van State. Ondertussen neemt het aantal wachtende gezinsleden van vluchtelingen toe en procederen asieladvocaten door.

Hugo de Jonge: Migratie bedreigt oplossing van het woningtekort

Zonder een forse vermindering van de migratie is het woningtekort in Nederland niet op te lossen. Dat zegt minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting, CDA) in een interview met Trouw.