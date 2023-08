Geliefde zomereik in Hoogeveen blijft tóch behouden

Wóest waren ze, de bewoners van het Drentse Hoogeveen, toen ze hoorden van de voorgenomen kap. Op een uitgestrekt, leeg weiland in het dorp Hollandscheveld, moest een bijna honderd jaar oude eik wijken voor de plannen van de gemeente.

Precies op de plek waar de eenzame eik staat, een imposante boom van bijna 18 meter met een beschermde status, moet een elektriciteitshuisje komen. En nee, dat kon niet een paar meter verderop, want het wordt nogal een groot ding. Onmisbaar voor een zuivelbedrijf dat zich op het naastgelegen weiland gaat vestigen.

Voor de bewoners staat de kap symbool voor het groeiende gevoel dat de overheid geen rekening houdt met de gevoelens en belangen van burgers. Er kwam een storm van protest op gang toen de kapvergunning werd verleend. Een petitie om het tij te keren werd ruim 7000 keer ondertekend.

Aanvankelijk was de wethouder niet van plan de boom te sparen. Daar is nu toch verandering in gekomen. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de boom te verplaatsen en de resultaten zijn positief.

Er is een plekje gevonden op de hoek van het weiland, 250 meter verderop. Crista Berenpas, die namens de lokale GroenLinks-fractie streed voor behoud van de boom, is er dolblij mee. “Die boom is straks het eerste wat je ziet als je hier aan komt rijden. Ze zeggen toch: oude bomen moet je niet verplanten? Gelukkig is dat achterhaald.”

Er hangt wel een prijskaartje aan de operatie van zo’n 25.000 euro. De kluit van de boom moet voorzichtig worden uitgegraven. Daarna is er nog vijf jaar nazorg nodig. Zo moet de boom nog regelmatig extra water krijgen.

