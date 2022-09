Geestelijk verzorger: Groningers voelen zich tweederangs burger door gaswinning

De regering heeft besloten om in 2023 te stoppen met het oppompen van gas in Groningen. Staatssecretaris Hans Vijlbrief, staatssecretaris van mijnbouw, herhaalde dat standpunt recentelijk nog. Maar van vele kanten wordt gesuggereerd dat het verhogen van de gasproductie in Groningen de oplossing is voor het voorkomen van een gastekort in de komende winter.

Volgens geestelijk verzorger Melissa Dales durven veel inwoners van het aardbevingsgebied geen toekomstplannen te maken, omdat zij ervan uitgaan dat ze teleurgesteld zullen raken. Dales zei dat maandag tegenover de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Ze werkte tussen 2018 en 2021 als geestelijk verzorger in het gebied, waar zij zelf ook opgroeide. Ze stond mensen bij die worstelden met de situatie waarin zij beland waren: een onveilig verklaard huis, maar geen zicht op verandering van die situatie, en permanent de dreiging van een volgende aardbeving. “Het is een chronische ramp”, zei de geestelijk verzorger. “Wat zich in Groningen afspeelt, is niet een eenmalige gebeurtenis, een incident waarvan je kunt herstellen. De aardbevingen zijn er al lange tijd en gaan nog altijd door.”

Wantrouwen en een verlies aan perspectief

De gaswinning in Groningen heeft een diepe deuk achtergelaten in het zelfbeeld van de Groningers, stelde Dales. Overal om haar heen zag ze wantrouwen en een verlies aan perspectief. Dales is opgegroeid met zorgen over de aardbevingen en ziet de situatie in haar familie als exemplarisch voor de situatie in de rest van het getroffen gebied. Haar opa was, tot hij 2016 overleed, in conflict over de schade aan zijn woning in Zeerijp. De familie hielp hem met gesprekken met instanties en met juridische procedures.

Haar ouders moesten zich ook bekommeren om de schade aan hun eigen huis. Ze schaakten zoals wel meer Groningers op meerdere borden, aldus Dales. “Je hebt je eigen dossier, soms een mantelzorgdossier, en soms ook nog een professioneel dossier”, zei ze. “Het is lastig om die niet te laten vervlechten en je leven te laten overnemen.”

Andere motieven dan de menselijkheid

De Groningers in het aardbevingsgebied hebben volgens Dales het gevoel gekregen dat “andere motieven dan de menselijkheid belangrijk zijn, dat geld en het electoraat belangrijker zijn dan de mensen.” Dat is een fundamenteel gevoel geworden bij de bewoners in het getroffen gebied, dat van een ‘tweederangs burger’ met wantrouwen tegenover de overheid. In schoolklassen is volgens de geestelijk verzorger zelfs te merken dat kinderen het gezag – de meester of juf – van huis uit hebben leren wantrouwen.

Veel inwoners van het gebied worstelen volgens Dales met het begrip ‘schuld’. “Ze vragen zich af wie er verantwoordelijk is voor de situatie waarin ze terecht zijn gekomen.” Dat blijken instituten en organisaties te zijn, die volgens Dales regelmatig niet thuis geven als gedupeerden om hulp of informatie vragen. “Dat maakt mensen moedeloos.”

Vorig jaar is Dales gestopt met haar werk als geestelijk verzorger in het bevingsgebied. Het werd naar eigen zeggen ‘meer dan alleen werk’, omdat ze zelf ook in het gebied woont. Voor veel inwoners, zei Dales, is de situatie ‘uitzichtloos’.

