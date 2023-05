Geen medaille of oorkonde maar een horloge voor gewonde Oekraïners

Ze staren vanuit hun rolstoel wat voor zich uit. Bleke gezichten, korte kapsels, allemaal in afwachting van wat komen gaat. Jonge mannen veelal, twintigers, dertigers, vaak met kort geschoren koppen.

Het zijn in totaal zeven Oekraïense oorlogsgewonden in hun burgerkloffie. Ze worden in Nederland verpleegd, en mogen deze middag het angstvallig geheim gehouden bliksembezoek van de Oekraïense president Zelensky aan de Nederlandse militaire basis in Soesterberg bijwonen.

Veel onderling gepraat wordt er niet. Ze zitten in de schaduw en zien er vooral moe uit. Eentje schommelt in zijn stoel wat met zijn beenprotheses. Aan het eind daarvan prijken stralend witte, nieuwe sneakers. Een ander draagt een sportbroek, de kunststof kniegewrichten net verhullend. Zijn onderbenen vertellen verder alles.

Dan verschijnen de limousines op toneel

De pers is strikt geïnstrueerd: geen eigen beelden van de oorlogsgewonden, vanwege de veiligheidssituatie thuis natuurlijk. En gesprekjes aanknopen kan ook niet, want wie het mediavak verlaat wordt subiet verwijderd van het terrein. Verder zijn er een dikke honderd Nederlandse militairen en is er veel burgerpersoneel aanwezig.

Naast de oorlogsslachtoffers staat, fier in gelid, een twintigtal Oekraïense tolken. Zij helpen hier mee bij de training van Oekraïense militairen, die er in hun strakke militaire tenues fris, jong en vol levenskracht uitzien.

Dan verschijnen de limousines op het toneel – voorafgegaan door een helikopter die vanuit de lucht veiligheid bewaakt, en een eskadron motoragenten. Geef acht, schalt er over het militaire terrein. Allerlei militair materieel dat Nederland aan Oekraïne levert – gepantserde hijskranen, een patriot-luchtafweerinstallatie, pantservoertuigen – kijkt geduldig toe.

Daar komt ook president Zylensky uit de voorste auto, opgewacht door premier Rutte en minister van defensie Ollongren. Wat vriendelijke welkomstwoorden worden gewisseld, camera’s snorren en het trio begeeft zich naar een spreekgestoelte midden op het terrein. Tijd voor de toespraken, complimenten over en weer en zowaar een nieuwtje: Nederland schenkt Oekraïne ook nog een mobiel laboratorium, voor forensisch onderzoek in Oekraïne.

Doosjes met horloges

De Oekraïense president spreekt zacht, begint zijn toespraakje met ‘Beste Mark en minister van defensie’. In zijn toespraakje onderstreept hij de noodzaak tot blijvende militaire steun, om “onze vrijheid te kunnen behouden en onze Europese manier van leven”. Het woord F16 wordt door beide partijen angstvallig omzeild. Over deze diepe Oekraïense wens is eerder op de dag al uitgebreid gesproken.

De oorlogsgewonden horen het gelaten aan. Ze hijsen zich uit hun rolstoel zodra hun president zich naar hen beweegt, met Rutte en Ollongren in zijn kielzog. Een enkeling wordt daarbij ondersteund door een begeleider. Weer worden er vriendelijke woorden gewisseld, Zelensky drukt wat handen. Rutte stelt vragen, die via de tolkende Zelensky kort worden beantwoord. Veel tijd is er niet, want daar is een assistent van de Oekraïense president met een dienblad vol doosjes. Daarin zitten geen medailles, geen onderscheidingen, maar horloges.

Het gezelschap moet weer door. Zelensky drukt nog wat handen, er klinkt applaus en na enkele woorden aan de pers verlaten de limousines het defensieterrein. De oorlogsgewonden zitten er bij alsof er weinig gebeurd is. Hun gezichten verraden geen emoties, de doosjes op schoot blijven gesloten.

