Geen landelijk vuurwerkverbod, ondanks drukte in ziekenhuizen

Er komt dit jaar geen landelijk vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Dat melden bronnen in Den Haag. Volgens het kabinet is de epidemiologische situatie op dit moment niet zo ernstig dat een verbod gerechtvaardigd is. Vorig jaar was het wel verboden om vuurwerk af te steken.

Wel kunnen gemeenten beslissen om vuurwerkvrije zones aan te wijzen, of een verbod op het afsteken van vuurwerk voor de gehele gemeente afkondigen. Dit is al enkele jaren zo.

Het kabinet had het OMT om een advies voor de jaarwisseling gevraagd, maar de virusadviseurs lieten deze week weten dat zij zich niet geroepen voelen om over deze politieke keuze een advies te schrijven. Daardoor ontbreekt er voor ministers De Jonge (volksgezondheid) en Grapperhaus (justitie) een basis om over te gaan tot een verbod. De ministers wilden weten hoe groot de impact op de zorg zou zijn, als er vuurwerkslachtoffers binnenkomen in de ziekenhuizen, die al aan hun maximale capaciteit zitten door de coronacrisis.

Vuurwerk leidt zelden tot ziekenhuisopname

Ic-voorman Diederik Gommers liet deze week weten dat er nauwelijks vuurwerkslachtoffers op de intensive care terechtkomen. En volgens Ernst Kuipers (Landelijk Netwerk Acute Zorg) komen gewonden door vuurwerk wel op de spoedeisende hulp terecht, maar leidt dit zelden tot ziekenhuisopname. Daarom vinden deze twee artsen een vuurwerkverbod onnodig. Voor het kabinet speelt ook een rol dat de coronabeperkingen nu een stuk minder vergaand zijn dan vorig jaar, toen Nederland rond de jaarwisseling in lockdown was.

Eerder donderdag lieten vuurwerkleveranciers weten dat zij begonnen zijn met het distribueren van vuurwerk naar de landelijke verkooppunten. Zij zagen in de aankondiging van premier Mark Rutte in het afgelopen coronadebat dat er geen OMT-advies komt, een sein dat er dit jaar geen beperkingen gaan gelden voor het afsteken van vuurwerk.

