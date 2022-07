Fotograaf Kees van de Veen ziet de situatie in Ter Apel met de week erger worden

Hij gaat er eigenlijk altijd met tegenzin heen. En rijdt dan een paar uur later ‘moe en met een vol hoofd’ weer naar huis. Toch komt fotograaf Kees van de Veen wekelijks in Ter Apel om de crisis bij de asielopvang vast te leggen. “Wat ik kan doen is laten zien hoe schrijnend het hier is.”

De poort van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel stond tot een paar maanden terug altijd open. Soms zag je er mensen wachten, meestal rustig in het gras. Er was af en toe Arabisch eten te koop.

Nu is de centrale toegang gesloten. Buiten staan dranghekken en tenten. Het ligt vol afval en dekens. Aan basale voorzieningen ontbreekt het: er zijn veel te weinig toiletten. En de Dixies die er wel staan, zijn ongekend smerig. “Elke keer denk ik dat het eigenlijk niet erger kan. En elke week is het tóch weer erger geworden”, constateert Kees van de Veen. Als freelance fotograaf voor onder meer Trouw rijdt hij met grote regelmaat naar de Groningse plaats. Een ritje van drie kwartier vanuit zijn woonplaats Haren.

Beeld Kees van de Veen

Gesleep met mensen

“Ter Apel ligt al in zo'n toevallige uithoek van Nederland, waardoor het voor de meeste mensen ver weg blijft. Maar het is de laatste maanden een beschamende toestand geworden.” Dat begon ongeveer half mei, toen er voor het eerst mensen op straat dreigden te moeten slapen. “Sindsdien zie je het gesleep met mensen. Tot laat in de avond onzekerheid of er nog een bus komt naar een nieuwe noodlocatie. Mensen die toch liever in Ter Apel blijven omdat ze bang zijn dat ze anders weer achter kunnen aansluiten in de rij.”

Als hij als Nederlandse fotograaf rondloopt, wordt hij er met regelmaat aangesproken. “Sommige mensen vragen om hulp: om eten, om een slaapplaats. Ze vragen of ik hen kan helpen om binnen te komen, zodat ze zich kunnen aanmelden bij het coa. Maar ik kan daar ook niet voor zorgen, en dat is frustrerend. Wat ik kan doen is het bewustzijn aanwakkeren. Laten zien aan anderen wat hier gebeurt.”

Beeld Kees van de Veen

Niet stiekem

Dat doet hij met open vizier, hij loopt nadrukkelijk als fotograaf rond. Vraagt ook altijd om toestemming voordat hij een foto maakt. “Veel mensen snappen dat, die willen zelf ook graag hun verhaal doen. Maar anderen komen liever niet in beeld: gisteren zag ik bijvoorbeeld een jonge vrouw met een kind op haar schoot. Een triest, maar ook journalistiek sterk beeld. Ze had vermoeide ogen, zat tussen de rotzooi. Maar ze wilde niet, en dan ga ik het niet stiekem toch vastleggen.”

Wat hij nog wel wil benadrukken: “De mensen van het coa werken zich daar uit de naad. Maar ook zij worden overspoeld met vragen. Het is uiteindelijk een politiek probleem: de oplossing zal van hogerhand moeten komen.”

Het geimproviseerde kamp voor het aanmeldcentrum bij het IND COA asielcomplex in Ter Apel wordt steeds drukker. Veel mensen slapen hier buiten omdat er binnen geen plek is of omdat bang zijn dat als ze met de bus naar een noodopvanglocatie gaan ze weer achter in de wachtrij moeten plaatsnemen. Beeld Kees van de Veen

