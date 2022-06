Fors minder lange straf dan geëist voor eerste teruggehaalde IS-vrouw

Negentien jaar was de Nederlandse vrouw toen ze de beslissing nam om samen met haar partner naar Syrië te gaan. De rechtbank in Rotterdam oordeelde vandaag dat ze zich daar heeft aangesloten bij twee terroristische organisaties: Jabhat al Nusra en IS.

De vrouw maakte zich volgens de rechter het “radicale en extremistische gedachtegoed van de gewapende jihadstrijd van die organisaties eigen.” De rechtbank zegt dat ze op Facebook berichten plaatste en chats verstuurde die betrekking hadden op de gewapende strijd. Ook had ze propaganda en vuurwapens tot haar beschikking. Haar partner, met wie ze in Syrië was getrouwd, kreeg in hun huishouden “de gelegenheid” om deel te nemen aan Jabhat al Nusra en IS.

Eerste Nederlandse

De vrouw, die nu 28 jaar oud is, is de eerste Nederlandse die uit Syrië werd teruggehaald. Dat gebeurde in 2021. In 2019 was ze samen met haar man gevangengenomen bij de val van de stad Raqqa. De vrouw verbleef voordat ze werd opgehaald samen met haar kinderen in een Koerdisch gevangenenkamp. Haar man is in Irak ter dood veroordeeld voor het gebruik van chemische wapens, hij is in afwachting van de uitvoering van dit vonnis.

Volgens de advocaat van de vrouw was haar cliënt “naïef ”toen ze naar Syrië vertrok. Ze zou het "ware gezicht” van IS nog niet hebben gekend. Pas in het Koerdische kamp zou ze erachter zijn gekomen wat de organisatie voor misdaden pleegde. Volgens de raadsvrouw leefde ze in een bubbel” en wist ze niet wat zich in Syrië afspeelde.

De rechter geloofde dat echter niet. Wel vond de rechter dat er geen bewijs is dat de vrouw zich ook daadwerkelijk bij een gevechtsbataljon heeft aangesloten of dat trainingen gaf. Daarom valt de straf die ze moet uitzitten flink lager uit. In plaats van de acht jaar cel die de officier van justitie eiste, krijgt ze 3,5 jaar waarvan twaalf maanden voorwaardelijk.

