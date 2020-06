Flinke kritiek op Halsema na demonstratie op de Dam

De politie was geprepareerd op duizend man, zei Halsema in het Radio 1 Journaal. “Ofwel je grijpt hard in, en dan moet je ze uiteen gaan drijven op het plein, en dat kan je niet met een paar wijkagenten doen.”

Op de vraag of het niet verstandig was om met geluidsinstallaties een oproep te doen om uiteen te gaan, antwoordde Halsema: “Ja, maar je kwam er op dat moment niet meer bovenuit.”

De demonstratie naar aanleiding van de dood van George Floyd in de VS bracht veel meer mensen naar de Dam dan de politie had ingeschat. "Ons was herhaaldelijk gezegd dat er rond de 300 man zou komen," zegt burgemeester Halsema in #r1jn pic.twitter.com/kYuJaco4bl — NOS Radio 1 Journaal (@NOSRadio1) 2 juni 2020

Bang voor geweld

Halsema kreeg maandagavond flinke kritiek op haar beslissing om de demonstratie toch door te laten gaan. Onder meer van politici. Zo riep Klaas Dijkhoff van de VVD de demonstranten op om twee weken in thuisquarantaine te gaan. De VVD in Amsterdam heeft inmiddels een spoeddebat aangevraagd. Fractievoorzitter Marianne Poot bezigde stevige woorden: “Het is verbijsterend en totaal onacceptabel dat de actie op deze manier verlopen is.”

Andere partijen sloten zich bij het spoeddebat aan. Erik Flentge, fractievoorzitter van coalitiepartij SP in Amsterdam, denkt dat sprake is van ‘een grote inschattingsfout’. “De vraag is nu hoe dat heeft kunnen gebeuren. Daar wil ik de burgemeester over bevragen in het debat. Ik denk dat ze naar Amsterdammers en andere Nederlanders veel uitleg verschuldigd is, ook naar de gemeenteraad.”

RIVM: ‘Er zit weinig licht tussen de regels’ Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat na de drukke betoging in Amsterdam weten dat de voorschriften volkomen duidelijk zijn. “Houd afstand en vermijd drukke plekken. Daar zit weinig licht tussen”, zegt een woordvoerster van het instituut. Dat gebeurde niet tijdens de betoging tegen racistisch politiegeweld in de VS. Over de demonstratie is politieke ophef ontstaan, zowel in de hoofdstad zelf als in Den Haag. Het RIVM ziet in de nasleep van de demonstratie geen rol voor zichzelf weggelegd. De handhaving van lokale regels is een taak van de Veiligheidsregio. Gezondheidsaspecten als het testen van mensen die het coronavirus mogelijk hebben opgelopen en het traceren van hun contacten, zijn aan de lokale GGD.

Ook de voorzitter van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam, Maurice van den Bosch, liet van zich horen. “Het was te verwachten”, schreef Van den Bosch op Twitter in een tekst bij een foto van de demonstratie en een foto van een zorgmedewerker. “Dag en nacht hebben de zorgmedewerkers zich door het stof gewerkt. We weten dat bijeenkomsten van grote groepen, zonder respect voor social distancing, het risico zijn voor verspreiding van Covid-19.”

Desondanks blies Halsema de demonstratie niet af. “De anderhalve meter wordt niet altijd in acht genomen”, zei ze, nadat ze zelf was gaan kijken. “Maar demonstratievrijheid is een heel groot goed. De driehoek ziet geen grond om de demonstratie te ontbinden. Daarvoor is de demonstratie te belangrijk en bovendien zijn de mensen zelf verantwoordelijk.

Halsema was bang dat ontruiming zou leiden tot geweld. Bij het programma Op1 zei ze maandagavond: “We hadden ze met harde hand moeten verwijderen van een plein. Ik vond dat niet verantwoord, want dit had tot relletjes en gedoe geleid. Het is ook voor mensen hun eigen verantwoordelijkheid. Ben ik er gelukkig mee, nee.”

Het gesprek ging zodoende niet over het onderwerp van de demonstratie, maar over de coronaregels. BlackLivesMatterNL is desondanks tevreden met de opkomst, maandag op de Dam in Amsterdam. “We zijn trots op en geroerd door elkaar, door iedereen die er vandaag bij was. En ja, we zijn nog steeds woedend. On to the next. Den Haag, Maastricht, Rotterdam... let’s go”, liet de actiegroep via Twitter weten.

