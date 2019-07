Fiscus frustreert informatieverzoeken van gedupeerden in toeslagaffaire

De Belastingdienst blijft informatieverzoeken frustreren van gezinnen die plots geen kinderopvangtoeslag meer ontvingen. Ze krijgen nog altijd geen inzage in hun dossier, terwijl staatssecretaris Snel juist had toegezegd dat de Belastingdienst en de landsadvocaat zich ruimhartiger zouden opstellen tegenover gedupeerde ouders.

De ouders die het betreft zijn allemaal betrokken in de zogeheten Caf11-zaak, waarbij de fiscus de kinderopvangtoeslag van ruim 300 gezinnen stopzette, omdat hij vermoedde dat hun gastouderbureau zou frauderen. Later bleek daar niets van te kloppen, maar de Belastingdienst bleef volharden in het ontzeggen van de toeslagen aan de ouders. Recent gaf staatssecretaris Menno Snel (D66) van financiën toe dat de Belastingdienst hiermee tegen de wet heeft gehandeld, en beloofde de gedupeerde ouders schadeloos te stellen.

Achterhaalde informatie

De advocaat van de ouders wil in alle nog lopende procedures, en ook in herzieningsverzoeken voor ouders die zijn uitgeprocedeerd, het onderzoeksdossier van de Belastingdienst en alle achterliggende stukken inbrengen. Uit publicaties van Trouw en RTL Nieuws bleek eerder al dat de Belastingdienst zich in dit onderzoek baseerde op achterhaalde informatie, waar door de dienst bovendien mee was gerommeld. Omdat het onderzoek de aanleiding was voor het stopzetten van toeslagen van ouders, is de Belastingdienst wettelijk verplicht die stukken in te brengen in rechtszaken, iets wat tot nog toe stelselmatig is nagelaten. De Belastingdienst voelt daar weinig voor, zo blijkt uit een brief van de landsadvocaat aan de advocaat van

tientallen gedupeerde ouders. Volgens de landsadvocaat, die voor de Belastingdienst tegen de ouders procedeert, moeten de ouders eerst zelf aangeven welke stukken mogelijk door de Belastingdienst zijn gebruikt om hun toeslag stop te zetten. Dat moet bovendien in alle procedures afzonderlijk voor de rechter worden bevochten. Alleen dan wil de fiscus bekijken of het eventueel (een deel van) het onderzoeksdossier in rechtszaken wil voorleggen.

Volledige onderzoeksdossier

Volgens de advocaat van de ouders, Eva Gonzalez Perez, is dit een nieuwe poging van de Belastingdienst om zoveel mogelijk informatie bij rechtbanken achter te houden. “Het grote probleem is dat mijn cliënten nooit wisten, of zelfs konden weten, waar de Belastingdienst zich op baseerde toen de toeslagen werden stopgezet. Hoe kunnen zij vragen om documenten zonder dat zij zicht hebben op het volledige onderzoeksdossier?” Zij eist daarom dat de Belastingdienst alsnog in alle zaken het volledige onderzoeksdossier inbrengt, zodat de rechter kan bepalen hoe deugdelijk het bewijs van de fiscus eigenlijk was om de toeslagen stop te zetten.

Vorige week bepaalde de rechtbank Rotterdam nog dat de Belastingdienst het volledige onderzoeksdossier over een ander gastouderbureau moet overleggen aan een gedupeerde ouder. Volgens Gonzalez Perez is die uitspraak net zo goed van toepassing op haar cliënten. “Het is absurd dat al mijn cliënten dit nu in afzonderlijke rechtszaken tegen de Belastingdienst moeten gaan bevechten, terwijl de rechtbank Rotterdam klip en klaar heeft gesteld dat gedupeerde ouders recht op inzage hebben.”

Ruimhartig verstrekken

De opstelling van de Belastingdienst staat in schril contrast met eerdere uitspraken van staatssecretaris Snel. Volgens hem zou de dienst ‘ruimhartig stukken verstrekken’ als mensen daarom zouden vragen. Snel zei eerder de landsadvocaat gevraagd te hebben “niet aan de kant van de dienst te staan, maar aan de kant van de burger te staan.”

“Daar blijkt niets van”, zegt Gonzalez Perez. “Ondanks de mooie woorden van de staatssecretaris, en ondanks de duidelijke uitspraak van de rechtbank Rotterdam, weigert de Belastingdienst deze mensen te helpen om inzage te krijgen in waarom zij zo hard zijn aangepakt.”

