Filmrevolutionair Jean-Luc Godard (1930-2022) experimenteerde met vertelvormen en camerawerk

Sprookjes op het platteland met een happy ending. Zo zag de filmwereld er grotendeels uit voordat Jean-Luc Godard zich ermee ging bemoeien. De Frans-Zwitserse regisseur, die wordt gezien als een van de belangrijkste cineasten van de vorige eeuw, is op 91-jarige leeftijd overleden.

Godard was een pionier van de filmstroming Nouvelle Vague, die opkwam in de jaren zestig van de vorige eeuw. “In de films voor die tijd werd het Franse boerenleven bezongen. Men kende alleen een soort sprookjesfictie”, zegt filmrecensent Ronald Rovers. “Godard brak daarmee door films van de straat te maken. Hij liet de dingen zien die niet per se goed afliepen.”

Inspiratie voor generaties filmmakers

Godard experimenteerde met narratief, vertelvormen en camerawerk en ging daarmee in tegen de heersende filmstromingen van zijn tijd. Ook was zijn werk vaak existentialistisch, filosofisch en politiek geladen. Hij gold als grote inspiratie voor generaties aan experimentele filmmakers die na hem kwamen, tot Hollywood aan toe. Regisseurs als Martin Scorsese en Quinten Tarantino toonden zich met hun werk duidelijk schatplichtig aan de Franse nestor.

Voor zijn eerste lange speelfilm, À bout de souffle uit 1960, won Godard op het filmfestival in Berlijn een Zilveren Beer. Rovers: “De film gaat over een autodief die een politieagent doodt. Mensen maakten toen voor het eerst kennis met misdaad als filmgenre. Zijn stijl, met vlotte muziek en snelle scènes, was zeer vernieuwend in die tijd.”

Godard, die zijn carrière begon als filmcriticus bij het invloedrijke Franse filmblad Les cahiers du cinéma, werd in de jaren zestig steeds radicaler en linkser. Tijdens de studentenprotesten in 1968 zorgde hij er met collega’s voor dat het filmfestival in Cannes werd stilgelegd. “Hij vond dat er in Cannes niet kon worden gedaan alsof het leven een groot feest was”, zegt Rovers. “Ze hebben daar zoveel vertoningen verstoord door protesten dat het festival iets moest doen.”

Ongrijpbaar voor het grote publiek

Die revolutionaire koers zat ook in de films die Godard daarna zou maken. Dat leidde ertoe, zegt Rovers, dat zijn werk in de jaren daarna wat ‘ongrijpbaar’ werd voor het grote publiek. “Het werd wat radicaler en erg experimenteel met video-achtige installaties. Daarmee sprak hij een wat kleiner publiek aan. Zijn grootste successen waren begin jaren zestig.”

In de jaren tachtig trok Godard zich steeds meer terug uit het openbare leven. Hij gaf bijna geen interviews. De regisseur trouwde twee keer met een actrice met wie hij samenwerkte. Anna Karina, die in 2019 overleed, was de bekendste. Rovers: “Godard was al beroemd en maakte die vrouwen nog beroemder. In deze tijd zou dat misschien wat gevoeliger liggen.”

Jean-Luc Godard regisseerde tientallen speelfilms, korte films en documentaires. De regisseur is met name bekend van films als A bout de souffle (1960), Vivre sa vie: Film en douze tableaux (1962), Le mépris (1963) en Pierrot le fou (1965). In 2011 won Godard een oeuvreprijs tijdens de Oscars.

Lees ook:

Filmrecensie van Le Bonheur: Gelukkig zijn tot je erbij neervalt

Agnès Varda maakte de eerste film van de beroemde Franse filmstroming Nouvelle Vague, maar het waren Jean-Luc Godard en François Truffaut die er een paar jaar later met de eer vandoor gingen en als pioniers werden beschouwd.