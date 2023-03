Feyenoord wordt kampioen, het is 94,2 procent zeker

Wie de feestvreugde in Rotterdam zag, zal denken dat Feyenoord zondag met de 2-3 winst op Ajax de zestiende landstitel in de historie veroverde. Duizenden uitzinnige supporters bezorgden de selectie van trainer Arne Slot begin van de avond een heldenontvangst, waarbij de spelersbus zich bij de Kuip door een vuurzee van Bengaalse fakkels naar trainingscomplex 1908 baande. Eerder op de middag was een hossende mensenmassa met gezang en gejuich al in de binnenstad losgegaan, waarbij het afsteken van vuurwerk oogluikend werd toegestaan.

De euforie was niet verwonderlijk, al laat het kampioenschap nog even op zich wachten. Winnen van aartsrivaal Ajax verloste de Rotterdammers van een trauma. Op 28 augustus 2005 werd de ‘klassieker’ voor het laatst in Amsterdam gewonnen. Uitgerekend Lutsharel Geertruida, opgegroeid in de Rotterdamse wijk Feijenoord, ontpopte zich met de winnende treffer tot de bevrijder.

De strijd om het kampioenschap mag dan nog niet zijn beslecht, geen Rotterdammer lijkt eraan te twijfelen dat Feyenoord na 2017 opnieuw kampioen wordt. En zij die nog reserves hebben, kunnen zich vastklampen aan de statistiek. Volgens databedrijf Opta is de kans dat de Coolsingel zich vult 94,2 procent, terwijl voor Ajax – na 26 speelronden op een achterstand van zes punten gezet – na de pijnlijke nederlaag slechts 4,4 procent kans resteert om met de titel aan de haal te gaan. PSV en AZ volgen op respectievelijk 1 en 0,3 procent.

