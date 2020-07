Feestende jongeren zijn een risico voor volksgezondheid en ‘een beetje Russisch roulette’

Grote groepen feestende of vakantievierende jongeren vormen een potentieel gevaar voor de volksgezondheid. Daarvoor waarschuwen deskundigen die ook zien dat groepen jongelui meer moeite hebben om zich aan de maatregelen te houden. Ze wanen zich minder bedreigd door het coronavirus en nemen van nature meer risico. En ze laten zich minder vaak testen op corona dan anderen.

“Jongeren zijn de potentiële motor van de epidemie”, zegt hoogleraar sociale geneeskunde Christian Hoebe (Universiteit Maastricht). Hij is ook hoofd infectieziektebestrijding bij de GGD in Zuid-Limburg en adviseur van het Outbreak Management Team (OMT). “De vakantie is een tijd waarin het leven ons vaak toelacht en we wat losbandiger zijn. Mijn zorg is dat het gedrag van jongeren daardoor verandert. De Mexicaanse griep kwam in 2009 ook hier via jongeren die terugkwamen van de Spaanse Costa.”

Vooral feestjes lijken boosdoeners. Een recent voorbeeld is de corona-uitbraak in Goes, waar de afgelopen dagen zeker vijftig besmettingen zijn geconstateerd. Het gaat voornamelijk om jongeren tussen de 17 en 20 jaar oud. De bron van de besmetting is volgens de Zeeuwse veiligheidsregio te herleiden naar twee privéfeestjes. Verzorgingstehuizen in de regio hebben inmiddels de bezoekregeling aangescherpt.

Drukte in uitgaansgebieden

Dit weekend wordt het misschien weer druk in uitgaansgebieden, net als vorig weekend. Zo staat in Tilburg de jaarlijkse kermis op de planning. De horeca in de stad vreest dat het te druk wordt omdat het kermisterrein veel vroeger sluit dan in andere jaren, zo meldde het Brabants Dagblad.

Vorige week ging het mis in Groningen. Beeldmateriaal van RTV Noord bewees dat sommige kroegen waren volgepakt met jongeren. In hetzelfde weekeinde zorgden Nederlandse jongeren in de Vlaamse badplaats Knokke nachtenlang voor incidenten. Ze hadden soms lak aan geldende maatregelen. In het Amsterdamse Bos stonden zo'n 500 jongeren te feesten onder een viaduct. Er was licht en muziek, de politie greep in.

Ook hoogleraar infectiepreventie en arts-microbioloog Andreas Voss (Radboudumc) is bezorgd. “Hoe jonger kinderen zijn, hoe minder ze bijdragen aan de overdracht van het virus. Maar oudere jongeren kunnen het virus wel degelijk verspreiden. Ze zijn een risico voor zichzelf en de mensen om zich heen als ze de maatregelen vergeten.”

Testlaksheid onder jongeren is een probleem

Jongeren onder de 18 hoeven onderling nergens anderhalve meter afstand te houden, ook niet op feestjes. Dat had Voss liever anders gezien. In de cijfers is inmiddels terug te zien dat jongeren vaker besmet raken met het coronavirus. Vergeleken met februari en mei verdubbelde het aandeel van jongeren in de besmettingsdata. Ook steeg het aandeel van jongeren tussen de 15 en 29 jaar onder mensen die met corona moesten worden opgenomen in het ziekenhuis.

Jongeren zijn daarnaast een blinde vlek zijn voor de GGD’en en het RIVM, die nauwlettend de testresultaten in de gaten houden. Vooral tieners in de leeftijd van 15 tot en met 19 jaar laten zich veel minder vaak testen dan mensen in andere leeftijdsgroepen, sinds iedereen met klachten per 1 juni bij een teststraat terechtkan. Dat terwijl de testbereidheid in Nederland sowieso al belabberd is.

Hoogleraar Hoebe: “Die testlaksheid is een probleem. Daarvoor zijn niet alleen jongelui zelf verantwoordelijk - die denken van nature meer op de korte termijn. Ze moeten het ook hebben van hun omgeving. Ouders, grootouders of andere familieleden moeten een vinger aan de pols houden.”

Hoebe noemt het recalcitrante gedrag van jongeren ‘een beetje Russisch roulette’. “Jongeren wanen zich misschien onschendbaar en zien corona als een mild griepje. Maar we kennen jonge patiënten die nog maanden last hebben van klachten, ook zonder dat er een ziekenhuisopname nodig was.”

Lees ook:

Hoe krijgen we mensen met een loopneus naar de teststraat?

Slechts een fractie van de mensen met klachten laat zich testen op corona. Hoe kan de overheid het tij keren?