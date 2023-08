Farmers Defence Force wordt geen politieke partij. ‘Een boer hoort niet over zorg mee te praten’

Een hoofd duikt op tussen de deuren van een vergaderzaal in Nijkerk. Of de bitterballen om elf uur klaar kunnen staan, dan moeten ze er wel uit zijn. Binnen vergadert Farmers Defence Force (FDF) over de politieke toekomst van de beweging. Vlak na het bitterballen-sein klinkt er gejuich uit de zaal. Veel applaus, er is een beslissing.

Buiten de zaal neemt voorman Mark van der Oever het woord. “Er komt geen eigen politieke partij”, zegt hij vlug. “Seita van Keimpema, van onze organisatie, sluit zich aan bij de partij Belang van Nederland. Daarmee worden we geen concurrent van de BBB.” Van Keimpema staat naast hem te glimmen van trots.

Lome zomer

Uren eerder lijken de boeren nog verdeeld over de politieke plannen van FDF. Tegen achten rijden de boeren -soms in stilte, soms bijgestaan door harde muziek- het parkeerterrein op. Het is een lome zomeravond voor de debatcentrum ‘De Schakel’ in Nijkerk. De tientallen vanavond aanwezige boeren kennen elkaar, FDF is een vertrouwde club voor ze.

Voor de camera‘s van nieuwszenders somt Mark van der Oever de politieke mogelijkheden op. Of zijn boeren besluiten vanavond een eigen politieke partij op te richten, ze kunnen doorgaan als belangenorganisatie, of ze sluiten zich aan bij een bestaande politieke partij.

Ideeën genoeg, en de boeren bewaren hun mening niet voor binnen. Henny Geijs, bijvoorbeeld, hoopt op de laatste optie. Hij is zelf een partij begonnen - Liberaal Nederland - en denkt dat de boeren zich kunnen vinden in zijn liberale gedachtengoed. “Zelf een partij oprichten”, zegt Geijs. “Farmers Defence Force kan zich die moeite besparen”. Bij vorige bijeenkomsten heeft Geijs zijn zegje al gedaan. Vandaag wacht hij de stemming af. “Boeren zijn ondernemers, die vrij moeten zijn”, zegt Geijs. “Dat past heel goed bij mijn eigen plannen”.

Als FDF een eigen partij wil beginnen, kost dat ongeveer tienduizend euro. Ze moeten ook een campagne optuigen en een verkiezingsprogramma schrijven. Lang leek geld voor de boeren niet zo‘n probleem. In het verleden haalde de groep al vaker tienduizenden euro‘s op met inzamelingsacties.

Maar dat was vorig jaar. Gevoelsmatig zijn de hoogtedagen van de tak met fanatieke boeren reeds verstreken. Vorige zomer protesteerde boeren vaak en in groten getale. Bij de laatste demonstratie stond een handjevol boeren op het malieveld in Den Haag. De BoerBurgerbeweging (BBB), een partij die lang verwant leek aan FDF, kwam niet opdagen bij de grootste demonstratie tot nu toe. Radicale boeren verweten Caroline van der Plas te veel te zoeken naar compromissen. Van der Plas voelde zich onveilig.

Van alles de schuld

Desondanks wil Jos Stuit, een boer uit Wijde Wormer, graag samengaan met de BBB. Hij vindt dat FDF en Caroline van der Plas hetzelfde belang dienen. “Namelijk het belang van de boeren”, zegt hij op de parkeerplaats. In zijn stemt klinkt fanatisme, maar evenzoveel humor. “De BBB spreekt veel mensen aan, veel meer dan Forum voor Democratie”, gaat hij verder. “Thierry Baudet heeft het door zijn vinger laten glippen, iedereen heeft ruzie in zijn partij. Dat schiet niet op.” Het betoog van Stuit gaat snel. “De politiek in Den Haag geeft ons van alles de schuld, al jaren. Dat moet veranderen.”

Op de stoffige motorkap van een auto tekent Stuit zijn boerenland in Noord-Holland. “En hier”, hij trekt een diepe streep in het stof. “Hier loopt een snelweg, en iedere dag staan er autofiles. Weet je wat dat uitstoot? Maar nee mijn koeien, die moeten weg.”

Stuit ademt diep, en gaat dan rustig verder. “Er moet een einde komen aan de polarisatie, en de versnippering. Stoppen met het uitvergroten van verschillen.” Hij loopt naar binnen. “Kom een keer naar Wijde Wormer, dan leg ik je het allemaal uit!”

Sieta van Keimpema en Mark van den Oever na afloopk van de ledenvergadering van Farmers Defence Force (FDF) over de toekomst van de boerenactiegroep. Beeld ANP

Rustige borrel

Onderweg naar de bitterballen, na de vergadering, kijkt Henny Geijs opgetogen. Hij is niet teleurgesteld. “Seita kan het boerengeluid vertolken in de kamer, dat is fantastisch.” Volgens hem waren de boeren binnen unaniem in hun steun. “Nu hopen dat Belang van Nederland genoeg zetels haalt. En anders kan het misschien met voorkeurstemmen”. De komende tijd zoekt Geijs verder naar een lijsttrekker voor zijn eigen partij.

Jos Stuit keuvelt nog na met andere boeren. Er wordt veel gelachen, uit de tap stroomt inmiddels bier. Mark van der Oever sluit af met de woorden. “Een boer hoort niet over zorg mee te praten, daarom geen eigen partij. We weten wel alles van landbouw en gebruiken ons boerenverstand.”

