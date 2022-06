Farmers Defence Force kondigt opnieuw acties aan tegen stikstofplannen

Daarbij wordt onder meer gedacht aan “de voedselvoorziening platleggen met een leverstop en snelwegen blokkeren in Natura 2000-gebieden”, zegt FDF-voorman Mark van den Oever in een interview met de Volkskrant. “Naar Schiphol kan ook. We bouwen het op en gaan door tot het af is.”

Eerder noemde Van den Oever het protest van tientallen boeren vorige week vrijdag bij de woning van minister Christianne van der Wal (Stikstof) een “topactie”. Hij sluit niet uit dat dat vaker gaat gebeuren, ondanks de felle kritiek die daarop kwam uit politiek Den Haag. “Dat zou zomaar kunnen gebeuren ja. Maar dan met veel meer. Wij zijn niet bangig uitgevallen”, zegt hij tegen de krant.

Kinderen van de minister

Met de kinderen van de minister, die tijdens het protest volgens Van der Wal “binnen zitten te trillen”, heeft hij geen enkel medelijden. Op de vraag wat hij denkt als hij de minister dat hoort zeggen, antwoordt hij: “dat het pussy’s zijn.” Evenmin vindt de FDF-leider dat zo’n actie te ver gaat. “Nee. In Den Haag zeggen ze dat het een morele grens overgaat. Goed, Van der Wal had een halfuurtje een paar boeren op de stoep. Maar dat staat niet in verhouding tot wat ze zelf al die boerengezinnen aandoet.”

Volgens Van den Oever stoppen de acties pas “als al die onzin over stikstof nou eens een keer ophoudt.”