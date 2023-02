Fahaduls vader bezweek op de bouwplaats in Qatar, maar dankzij Mariëtte kan Fahadul toch naar school

In 2016 ging Suman Miah uit Bangladesh naar Qatar om een toekomst veilig te stellen, voor zijn vrouw Sumi Akhter en hun zoontje Fahadul, van wie Akhter toen nog zwanger was. Met het geld dat hij als stadionbouwer voor het WK voetbal zou verdienen, zou Fahadul later naar school kunnen. Alleen bleek het salaris een hongerloontje, en de uitgebuite Miah bezweek uiteindelijk op een bouwplaats door de extreme hitte. Zijn zoon zag hij nooit in levende lijve.

Vlak voor het WK deed Akhter haar verhaal in Trouw. Dat greep de Amsterdamse Mariëtte Wildeboer zo aan, dat zij besloot een doneeractie te organiseren. Ze werkte samen met de Evangelisch-Lutherse kerk in Amsterdam. Het streefbedrag was 4000 euro, maar de verraste Wildeboer haalde met 7060 euro bijna het dubbele op voor de 25-jarige weduwe en haar zesjarige zoontje.

Het is niet de eerste actie voor Bengaalse slachtoffers van het WK voetbal. Bij een eerdere crowdfunding haalden Trouw-lezers meer dan 43.000 euro op. De door Trouw beschreven families in Bangladesh bouwen met het geld inmiddels hun levens weer op. Akhter liet weten dat ze haar zoon heeft kunnen inschrijven op school. ‘Je bent geweldig’, sms’te ze naar Wildeboer. Toch voelt het voor Wildeboer ook een beetje dubbel. “Want het is een druppel op een gloeiende plaat. Toch ben ik blij dat ik het heb gedaan.”

