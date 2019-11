Fabrikant liet werknemers onbeschermd met gif werken

Bij het Openbaar Ministerie hebben zich tot dusver 120 ex-werknemers van het bedrijf AAF International uit Emmen gemeld. Zij hebben jarenlang zonder enige persoonlijke bescherming gewerkt in een ruimte met veel te hoge concentraties formaldehyde.

Het OM had zelf eerder tachtig personen die in de productieruimte werkten per brief meegedeeld dat zij zich als slachtoffer in de strafzaak kunnen melden. Het bedrijf is inmiddels gesloten, de productie is overgeheveld naar Oost-Europa.

Het bedrijf in Emmen maakte filterdoeken, onder meer voor de geneesmiddelenindustrie en voor ziekenhuizen. De Gezondheidsraad adviseerde in 2003 de blootstelling van werknemers aan formaldehyde te beperken tot maximaal 0,15 milligram per kubieke meter lucht. Volgens ex-werknemers bleek uit metingen in 2007 al dat in de bedrijfshal tien keer zo veel van het giftige gas in de lucht zat.

Geen schikking

Justitie heeft het bedrijf en twee leidinggevenden gedagvaard voor overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet. Maandag hield de rechtbank in Zwolle een regiezitting over het verdere verloop van de zaak. AAF International heeft met het OM overlegd over een financiële afdoening van de zaak, buiten de rechter om. Justitie besloot echter tot dagvaarding. “Wij hebben in de zaak ook te maken met de belangen van de slachtoffers”, zei de officier van justitie in de rechtszaal.

Het OM vindt dat werkgevers die met risicostoffen werken een grote verantwoordelijkheid hebben, aldus een woordvoerster van het parket. “Zij mogen werknemers niet onnodig blootstellen aan onveilige werkomstandigheden of gezondheidsrisico’s. Wij vinden dat hier sprake is van ernstige verwijten en dat is waarom wij het bedrijf hebben gedagvaard.”

‘Wij kenden de risico’s niet’ Bert Koster was teamleider op de afdeling van AAF International waar met kankerverwekkende formaldehyde werd gewerkt. Hij werkte dertig jaar bij de firma. “Wij wisten echt niet wat de risico’s waren. Dat was ons niet bekend, daar werd ook nooit wat over verteld.” Ook niet in de Ondernemingsraad, waar Koster lid van was. “We kregen wel meetrapporten te zien, maar daar stond nooit in hoe hoog de concentraties formaldehyde waren.” In 2017 kwam de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vroegere Arbeidsinspectie, langs. Die oordeelde dat de arbeidsomstandigheden gevaarlijk waren. Koster: “Ik vind dit echt grof nalatig. Ik hoef geen schadevergoeding. Maar ik wil wel dat er iets wordt geregeld voor het geval wij ziek worden.”

De advocaat van het bedrijf wil deskundigen horen over de risico’s van formaldehyde. De rechtbank besloot die wens in te willigen, de zaak is maandag voor nader onderzoek overgedragen aan de rechter-commissaris. In januari volgt een nieuwe regiezitting.

Beide voormalige leidinggevenden van het bedrijf waren niet op de zitting. Ze zullen wel bij de inhoudelijke behandeling zijn, aldus hun advocaten. “Mijn cliënt is te goeder trouw. Hij was zelf ook dagelijks in die productiehal. Hij is zeer geëmotioneerd over de strafvervolging.” Voor zover bekend is er tot dusver niemand van de ex-personeelsleden ziek geworden.

Lees ook:

Pot formaldehyde valt stuk, medewerkers onwel

Drie medewerkers van een huisartsenpraktijk annex apotheek in Maastricht werden in 2012 onwel toen een pot formaldehyde kapot viel in een opslagruimte.

Veiligheid bij een op de zes metaalbedrijven zo slecht dat inspectie het werk moest stopzetten

De Inspectie SZW ging in 2016 langs bij bijna zeshonderd metaalbedrijven waar ze nog niet eerder was geweest. Dat was maar goed ook, want 81 procent van hen overtrad de regels, blijkt uit het rapport dat nu is verschenen. Zo zagen controleurs vaak dat heftrucks werden gebruikt voor het vervoeren van collega’s. Dat is ten strengste verboden.