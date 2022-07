Extra snelle natuurplannen moeten onbedoeld ‘illegale’ boeren aan vergunning helpen

Toen de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid in 2019 van tafel veegde, kwam een groep van 3000 bedrijven in een bijzondere patstelling terecht. Vóór de uitspraak hadden zij geen natuurvergunning nodig: hun stikstofbijdrage was dermate beperkt dat een melding bij de provincie volstond. Maar dat kon zo niet langer, oordeelde de rechter. Ook bedrijven met een klein beetje stikstofinvloed moesten over een vergunning beschikken. En dus waren zij van de een op de andere dag ineens illegaal aan het werk.

In die situatie zit het overgrote deel van deze zogenoemde ‘PAS-melders’ - veelal boeren, maar ook andere ondernemers - drie jaar later nog steeds. Door de juridische crisis is er nog altijd geen stikstofruimte om hun situatie te legaliseren. Na enkele eerdere, vruchteloze pogingen hoopt het kabinet die ruimte nu alsnog te vinden.

Ruimte scheppen

Provincies krijgen daarvoor versneld 750 miljoen euro van het Rijk. Daarmee kunnen ze op korte termijn al tot plannen komen in gebieden waar ze toch al een eind op streek zijn met hun stikstofaanpak. Die maatregelen moeten ruimte scheppen om de PAS-melders nu écht aan een vergunning te helpen. Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) verwacht dat de eerste bedrijven begin volgend jaar gelegaliseerd kunnen worden.

Het kabinet vroeg eerder al aan provincies in welke gebieden zij al snel tot resultaat konden komen, bijvoorbeeld omdat ze er al een eind op streek zijn met de stikstofaanpak. Dat leverde een lijst op van 90 gebieden. Door nu alvast een deel van de beloofde stikstofmiljarden aan provincies beschikbaar te stellen, hoopt het kabinet dat deze spijkers met koppen kunnen slaan.

Vrijwillig stoppen

Provincies kunnen het geld bijvoorbeeld gebruiken om grond aan te kopen of boeren te helpen met maatregelen die de uitstoot van stikstof terugdringen. 250 van de 750 miljoen euro is specifiek bedoeld om de PAS-melders te helpen. Dat bedrag is gekoppeld aan een al bestaande regeling waarbij veehouders op vrijwillige basis kunnen stoppen. Die regeling wordt eerder uitgevoerd, waarna de boeren-zonder-vergunning gebruik kunnen maken van de stikstofruimte die door hun stoppende collega's ontstaat.

Het ontbreken van een natuurvergunning kan voor ondernemers tot problemen leiden. Provincies zijn doorgaans niet happig om in te grijpen bij bedrijven die te goeder trouw hebben gehandeld. Maar als iemand een handhavingsverzoek indient, zullen ze toch moeten. Milieu-organisatie MOB heeft dat inmiddels in een aantal provincies gedaan. Ook omdat provincies de boot doorgaans zo veel mogelijk afhouden, leidde dat er nog niet toe dat een bedrijf daadwerkelijk is stilgelegd.

