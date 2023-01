Europa vreest een nieuwe coronavariant uit China

Er is niets geleerd, zo mopperde voorman Marnix Fruitema van Barin, de club van vliegvaartmaatschappijen op Schiphol, maandag alweer. Tijdens de coronapandemie pleitte de luchtvaart al keer op keer voor EU-brede maatregelen. Maar nu in China het virus op grote schaal rondwaart, kiest elk land in Europa opnieuw zijn eigen aanpak. Dinsdagmiddag praten ministers van EU-landen erover.

Het belang van de luchtvaart is duidelijk: die wil geen nieuwe reisbeperkingen. Veelzeggend was de beurskoers van Air France-KLM. Die maakte meteen een sprongetje omhoog toen China aankondigde de verplichte quarantaine af te schaffen voor reizigers die het land binnenkomen. China is een belangrijke markt voor het concern. In precoronatijd vloog KLM er 25 keer per week naartoe, nu doet ze dat nog maar drie keer. Reisbeperkingen hebben in het verleden trouwens nauwelijks gewerkt, stelde voorzitter Willie Walsh van de internationale brancheorganisatie IATA.

Is het verstandig dat China zijn reisbeperkingen opheft net nu corona om zich heen grijpt? Een aantal landen denkt van niet en voert daarom zelf beperkingen in. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk stellen vanaf 5 januari een coronatest verplicht voor reizigers uit China. Als eerste EU-land nam ook Italië zo’n besluit, later volgde Spanje. Ook Frankrijk komen reizigers uit China binnenkort niet meer in zonder negatieve testuitslag. Frankrijk riep andere EU-landen op diezelfde maatregel te nemen.

Geen accurate data

Vorige week vond het European Health Security Committee (met vertegenwoordigers van alle EU-lidstaten) dat nog niet nodig. “Het nemen van wetenschappelijk onderbouwde maatregelen kan enkel wanneer we over accurate data beschikken”, zo omschreef minister Ernst Kuipers van volksgezondheid de conclusie van die bijeenkomst in een brief aan de Tweede Kamer. Maar vooralsnog is het ‘uiterst lastig’ om zicht te krijgen op wat er in China gebeurt.

Het grootste risico volgens de Europese beleidsmakers is dat zich in China nieuwe varianten van het coronavirus ontwikkelen. Tot nu toe gaan er waarschijnlijk alleen subvarianten van de omikron-variant rond. Dat is niet al te riskant, omdat er in de Europese Unie tegen die variant genoeg immuniteit is opgebouwd. Bij nieuwe varianten kan dat anders zijn. Maar China is er weinig mededeelzaam over.

Vandaar dat België deze week heeft besloten het afvalwater van vliegtuigen uit China te testen op zulke nieuwe varianten. Nederland doet iets soortgelijks, met een extra intensieve ‘rioolwatersurveillance’ rond Schiphol door het RIVM. Daarnaast krijgen reizigers uit China vanaf 5 januari bij aankomst op Schiphol een gratis zelftest. “Hiermee wordt het belang van naleving van het isolatieadvies bij een positieve uitslag extra onder de aandacht gebracht”, schrijft minister Kuipers daarover aan de Kamer.

Vliegen naar China als ‘straf’

Dat is voorlopig genoeg, stelt Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie. Reden voor paniek is er volgens hem niet. “De kans op een nieuwe variant bestaat, ja, en hoe groot die is, valt niet te berekenen”, zegt hij. “Dat zou dan een variant moeten zijn die besmettelijker is én erger én ontsnapt aan het vaccin. Tot nu toe is dat niet gebeurd, en dat zegt wel iets. Blijkbaar is dat moeilijk voor het virus.”

Veel meer dan zelftests uitdelen kan Nederland sowieso niet doen, schreef Kuipers ook. Voor een verplichte quarantaine of een test voor het vertrek uit China is een wettelijke grondslag nodig, en die is er nog niet. Een wijziging op de wet publieke gezondheid ligt al wel bij de Eerste Kamer. Kuipers roept dan ook op die wetswijziging snel te behandelen. “Mocht de situatie in China verslechteren”, schrijft hij, “dan kan het nodig zijn om dergelijke maatregelen te overwegen en is het wenselijk deze snel te kunnen invoeren.”

KLM heeft intussen aangekondigd, al voor de versoepelingen in China trouwens, het aantal vluchten op China te verdubbelen naar zes per week. Niet tot vreugde van de KLM’ers die die vluchten uitvoeren. Volgens vakbond De Unie vinden sommigen het zelfs ‘een straf’ om naar China te moeten vliegen. Niet nodig, zegt hoogleraar Rosendaal. “Het risico is klein.”

Lees ook:

China stopt met lockdowns. Dat kan goed zijn voor de handel

Krijgen Nederlandse bedrijven hun spullen weer op tijd nu China afscheid heeft genomen van zijn strenge coronabeleid?