Europa’s troonrede is wéér somber, vanwege de energiecrisis

Wéér gaat het niet goed. Wéér is het erop of eronder voor Europa. Na twee pandemiejaren wilde Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, eindelijk eens borstkloppen, maar weer zit dat er niet in.

Haar boodschap, dat corona is beteugeld en dat de ambitieuze Europese Commissie met haar grote plannen nog altijd op schema ligt, wordt volstrekt overvleugeld door de enorme energiecrisis. De Europese winter wordt wéér zwaar.

Te grote trots is dan ongepast, ook al is twee derde van de voorgenomen wetsvoorstellen ingediend, ook de grote. Ook al liggen de klimaatplannen op schema, worden er meters gemaakt in het beteugelen van de grote internetplatforms, en zit er voortgang in de toetreding van nieuwe lidstaten.

Het lijvige boekwerk met ronkende teksten dat de Commissie in voorbereiding op Von der Leyens grote toespraak van woensdag (‘de Staat van de Unie’) samenstelde – meer dan zestig pagina’s zelfvoldane tekst, te lezen in alle Europese talen en ook in het Russisch – ligt niet in grote stapels in Straatsburg op de pers te wachten. Het is op internet te vinden.

Legio wapenfeiten

“De afgelopen twee jaar hebben bewezen dat Europa’s kracht hem zit in de eenheid en dat deze eenheid is gebaseerd op onze gedeelde democratische waarden”, zo staat in de tekst, die trots vertelt hoe Europa zijn deuren opende voor miljoenen gevluchte Oekraïners, hoe het zijn bevolking wist in te enten tegen een dodelijk virus en hoe het zich nu in sneltreinvaart onafhankelijk gaat maken van Russisch gas.

Maar de wapenfeiten mogen dan legio zijn, er moeten ook nog altijd bergen worden verzet. Europa heeft zich te afhankelijk laten maken. Dat werd al duidelijk tijdens de coronacrisis, toen de vaccinproductie buiten Europa bleek te liggen. Dat blijkt ook nu weer, nu oorlogen dichter bij Europa plaatsvinden dan het lange tijd had gedacht. En het blijkt op de meest brisante manier uit de afhankelijkheid van gas uit Rusland.

Onafhankelijkheid, dat wordt het kernwoord voor de periode 2022-2023. Ook wat betreft defensie, waarin Europa komend jaar ongekend grote stappen moet zetten. Maar het meest prangende blijft de vraag hoe Europa zijn burgers de winter door gaat helpen. De Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans zal woensdag, nadat Von der Leyen haar toespraak gehouden heeft, vertellen wat de plannen zijn.

De winsten van elektriciteitsproducenten die niet afhankelijk zijn van gas, zullen worden afgeroomd en oliebedrijven moeten een solidariteitsheffing betalen. In Straatsburg, waar de Europese Commissie dinsdag vergaderde, gaan geruchten dat die heffing wel eens 33 procent van de winst kan betreffen.

Lees ook:

Energiebedrijven moeten deel van hun megawinsten afstaan, vinden EU-ministers

De EU-ministers willen in elk geval winsten van energiebedrijven gaan afromen. Over wat er verder moet gebeuren om de energiecrisis te bezweren, zijn ze het nog niet eens.