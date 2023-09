EU-leiders bieden hulp aan in brief aan Marokkaanse koning

De Rode Halve Maan, zusterorganisatie van het Rode Kruis, is in Marokko actief in de nasleep van de zware aardbeving. Behalve het leveren van medische hulp en het uitdelen van hulpgoederen ligt de focus op dit moment op het bereiken van afgelegen gebieden in de bergen, die zwaar getroffen zijn door de aardbeving, zegt Derk Segaar, hoofd Internationale hulp bij het Nederlandse Rode Kruis.

"We hebben goed contact met de Rode Halve Maan", aldus Segaar. De organisatie beschikt over duizenden medewerkers in het rampgebied, zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Volgens het Rode Kruis ligt de prioriteit op dit moment op het zoeken naar overlevenden, het verlenen van medische zorg en het uitdelen van drinkwater, voedsel, dekens en tenten. "Veel mensen zijn hun huis kwijtgeraakt", aldus Segaar.

Geblokkeerde wegen

Een andere prioriteit is om "afgelegen gebieden in de bergen in te gaan", maar het is lastig toegang te krijgen tot veel plaatsen, onder meer doordat wegen zijn geblokkeerd. "Huizen in de afgelegen gebieden zijn vaak van leem gemaakt. We maken ons veel zorgen over hoe de situatie op die plekken is."

Volgens Segaar kwam de hulp sneller op gang in grote steden. "Marrakesh krijgt nu veel aandacht. De eerste inzet is in de grote steden, want daar wonen meer mensen", maar de aandacht zal volgens Segaar meer verschuiven naar de afgelegen gebieden.

Hossam Elsharkawi, de regiodirecteur voor Noord-Afrika van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC), waarschuwde zaterdag dat de noodhulp in Marokko "vele maanden, zo niet vele jaren" nodig zal zijn.