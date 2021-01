Er komt fors meer steun voor bedrijven, ook voor hen die in coronatijd van start gingen

“Wij willen bedrijven in deze coronacrisis perspectief en duidelijkheid bieden tot de zomer, in de hoop dat de situatie dan beter is”, zei minister Wouter Koolmees (sociale zaken) donderdag. Het kabinet verhoogt de noodsteun aan bedrijven fors. Dat werd in december al aangekondigd na het besluit om Nederland op slot te zetten. Onder meer de niet-essentiële winkels gingen dicht en ondertussen zijn de coronamaatregelen nog strenger geworden.

Voor bijna alle steunmaatregelen is meer geld. In totaal trekt het kabinet 7,6 miljard euro extra uit voor de periode tot 1 juli. Bedrijven die evenementen organiseren kunnen profiteren van een garantiefonds. Daarin zit 300 miljoen euro en het gaat in op 1 juli. Wie in de tweede helft van het jaar bijvoorbeeld een festival organiseert en dat vanwege coronamaatregelen van de overheid moet afblazen, kan een beroep doen op het fonds.

Bedrijven die begin vorig jaar van start gingen, krijgen nu geen hulp en daarin komt verandering. Maar de regeling is nog niet klaar. De verwachting is dat deze ondernemers in mei steun kunnen aanvragen.

Thuiswerkvergoeding

Ook een belastingregeling waarmee een thuiswerkvergoeding voor bedrijven aftrekbaar wordt, is in de maak. Nu zijn de reiskosten voor woon-werkverkeer aftrekbaar. Het kabinet verwacht dat thuiswerken ook na de coronacrisis blijft en dat er minder reiskosten worden gemaakt. Aan de vorm wordt nog gesleuteld, vertelde minister Hoekstra (Financiën).

De afgelopen weken drongen de vakbonden aan op de invoering van coronaverlof voor ouders die door de sluiting van scholen hun kinderen thuis les moeten geven. De overheid zou bedrijven die hun werknemers verlof geven moeten compenseren, vinden de vakbonden. Minister Koolmees zei donderdag dat hij er met de vakbonden niet is uitgekomen. Het is moeilijk uit te voeren, vindt hij. De FNV is teleurgesteld. Voorzitter Han Busker: “Het water staat veel thuiswerkers aan de lippen. Veel mensen begeleiden na hun werk nog hun jonge kinderen. Hiervoor moet echt een oplossing worden gevonden.”

De vergoeding voor vaste lasten en voorraden gaat fors omhoog. Wie meer dan 30 procent van de omzet kwijt is, kan afhankelijk van het omzetverlies, maximaal 85 procent van de vaste lasten, vergoed krijgen. Het maximale bedrag dat per kwartaal aangevraagd kan worden stijgt van 90.000 naar 330.000 euro voor kleinere bedrijven en 400.000 euro voor grote bedrijven. De vergoeding voor de loonkosten voor bedrijven die zonder werk zitten, stijgt naar maximaal 85 procent.

