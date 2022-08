Ellen Smal (72) krijgt steeds meer bewondering voor haar zelfstandige moeder. ‘Ze liet zich niet kisten’

Ellen Smal (72) vond het als kind vanzelfsprekend dat ze opgroeide met één ouder, haar moeder Dop Vervuurt. ‘Ik krijg steeds meer bewondering voor hoe zij zich door het leven heeft geslagen.’

“Op 7 augustus 1981 stond deze foto op de voorpagina van de Volkskrant, de vrouw rechts is mijn moeder. Met een van haar feministische vriendinnen demonstreerde ze in Den Haag tegen het bezoek van de Japanse keizer Hirohito die door het Koninklijk Huis was uitgenodigd voor de Hiroshima-herdenking. Ze vond het zeer pijnlijk en ongepast ­tegenover alle slachtoffers van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië. Ze was van 1922, had in de oorlog als jongvolwassen vrouw in een Jappenkamp in Medan gezeten en wilde sindsdien nooit meer voor iemand buigen.

Ik ben trots dat ze zo de krant heeft gehaald, de foto typeert haar heel goed. Kijk hoe ze daar staat, met die paraplu met vrouwenteken: ze stak haar mening niet onder stoelen of banken. Ze was strijdvaardig en liet zich niet kisten, ondanks wat ze had meegemaakt.

Met veel pijn en moeite vond ze haar eerste baan

Die strijdlust had ze niet van thuis meegekregen – ze kwam uit een conservatief milieu en was beschermd opgevoed. Haar ouders waren Surinaams, maar ze is geboren en opgegroeid in Indië. Na de oorlog kwam ze met een schip naar Nederland en werd ze opgevangen door familieleden. Hier trouwde ze met mijn vader, die ze al in Indië had ontmoet. In 1950 ben ik geboren, anderhalf jaar later kreeg ik een broertje. Al in 1955 zijn mijn ouders gescheiden, heel ongebruikelijk destijds. Mijn vader verdween lang uit beeld: hij was op een vrachtwagen naar Spanje gesprongen en is daar Engelse les gaan geven.

Mijn moeder moest het met twee kleine kinderen in haar eentje zien te rooien. Ze had een onderwijsakte maar geen les­ervaring. Met veel pijn en moeite vond ze haar eerste baan: in de zomer gaf ze in een smoor­hete tent in Muiderberg onderwijs aan kinderen van alle leeftijden, van wie de ouders al ­vakantie hielden terwijl het schooljaar nog niet om was. Mijn oma woonde de eerste ­jaren bij ons in huis en ving ons op. Achteraf vind ik het bewonderenswaardig dat mijn moeder ons nooit de indruk gaf dat ze het moeilijk had of dat het ­financieel zwaar was. Integendeel, ze was ondernemend, we gingen op vakantie en ze regelde zelfs een skivakantie.

Door haar ervaringen als alleenstaande moeder ging ze zich steeds meer interesseren voor vrouwenemancipatie. Ze kwam in contact met lotgenoten en werd bestuurslid van Divortium, de bond voor gescheiden vrouwen. Ze ging de barricaden op en werkte als schrijfster mee aan boekjes die verschenen bij De Bonte Was, een feministische uitgeverij.

Als kind had ik er geen moeite mee dat mijn ouders gescheiden waren. Het voordeel was dat ik geen rekening hoefde te houden met twee ouders, zoals anderen die wel een vader thuis hadden. Bijzonder genoeg sprak mijn moeder nooit kwaad over hem, als ze iets over hem zei was het: we konden goed met elkaar lachen. Mijn vriendinnen vonden haar fantastisch, toen ik net een vriendje had sloegen ze steil achterover want mijn moeder opperde met de pil te beginnen.

Als zestienjarige moest ik op kamers

Ik had een goede relatie met haar. Ze was directief, maar ik verzette me niet. Later constateerde een psychotherapeut aan wie ik mijn verhaal vertelde: ze was behoorlijk autoritair. Toen ik erover nadacht besefte ik: het is waar, ik had geen bal in te brengen, maar ik vond het niet erg want ze stuurde op zo’n ­manier dat ik er geen probleem mee had.

Toen ik 16 was vond ze dat ik mijn eigen boontjes moest leren doppen. Via de bond duikelde ze iemand op die een kamer beschikbaar had waar ik kon gaan wonen. Ze hechtte er ook veel belang aan dat ik mijn eigen broek op kon houden, dat is ook iets Surinaams: je diploma is je man. Zorg dat je onafhankelijk bent.

Ik kreeg kinderen en ging anders met hen om dan mijn moeder vroeger met ons. Ze zei: God hoort me brommen. Maar ze gaf geen ongevraagd advies. Ik vond het fijn dat ze zich niet met de opvoeding bemoeide. We hadden een open relatie. Als ze contact wilde, belde ze dat ze langs wilde komen, ze maakte geen verwijten als ik niet belde.

Ik ben zelfstandig geworden en heb een eigen fysiopraktijk ­gehad, mijn moeder was daar enorm trots op. Ik herinner me ook dat ze me prees nadat ik bij een rondetafelgesprek in het Anne Frank Huis mijn woordje had gedaan. Samen hebben we gedemonstreerd in Den Haag, zij had me toen gebeld: we gaan ­demonsteren! Ik sta achter veel ideeën waar zij voor stond, maar of ik ook op haar lijk? Ik ben, vind ik, een slap aftreksel van mijn moeder, haha! Wel strijdvaardig, maar niet zo onverschrokken als zij.”